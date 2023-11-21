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白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

91歲華翁連4天長途跋涉挺「拜習會」他是習多年老友

財經簡訊

財經新聞組／整理

花旗員工等待重組裁員公告

知情人士透露，花旗集團20日宣布裁員和高階管理層變動，作為其數十年來最大的組織重整的一部分。未獲授權公開發言的知情人士透露，裁員可能會影響數千名員工。並稱還可能透過電子郵件宣布高階管理層的變動。相關決策將在會議中口頭傳達。某些員工或許可以申請銀行其他職位。

Stellantis談判提高義國產量

飛雅特母公司Stellantis下月將與義國政府深入談判，為該國汽車業敲定一項廣泛協議，包括提高國內產量目標。Stellantis執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)和義大利工業部長烏爾索(Adolfo Urso)今年稍早表示，雙方正在制訂一項協議，將義大利年產量提高到100萬輛，但沒有具體時間表。

FERC批准TC Energy的VRP

TC Energy表示，美國聯邦能源管理委員會(FERC)批准了該公司的維吉尼亞信賴項目(Virginia Reliability Project)，並補充說將努力盡快將其投入使用。TC Energy在聲明中表示，預計將為該州增加超過5億元的經濟價值，同時創造3500多個就業機會。

FDA延後決定採用血癌療法

美國食品藥物管理局(FDA)不會在12月16日最後期限前，決定在早期治療中使用必治妥施貴寶及其合作夥伴2seventy bio研發的血癌療法，因為在此之前須徵求獨立專家的建議。兩家公司表示FDA尚未確認顧問小組何時舉行會議。雖完全不受影響，但FDA通常遵循顧問小組的建議。

NHTSA調查南韓車商召回

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)已對現代和起亞分別發布的16起召回事件展開調查，涉及640萬輛因煞車油洩漏可能導致火災的車輛。自2016年以來，這兩家南韓汽車製造商已因防鎖死煞車系統問題和火災而發布一系列召回事件。9月就因引擎起火風險召回了337萬輛。

6成人月光族 購物不鬆手

LendingClub的最新報告顯示，截至10月，60%的成年人自承是月光族，這個數字與去年相比沒有變化；40%的消費者認為自己的生活狀況比2022年更糟。但根據德勤2023年黑色星期五至網購星期一的調查，今年感恩節期間的假期支出可能會創下紀錄，因為消費者試圖盡可能利用周末優惠。

FDA 裁員 義大利

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