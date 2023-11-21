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仿冒品 成正品購物季大敵

財經新聞組／綜合報導
仿冒品在今年假日購物季大舉來犯。（路透）
仿冒品在今年假日購物季大舉來犯。（路透）

隨著假日購物季到來，來自Lululemon、Abercrombie & Fitch、Birkenstock和Estee Lauder的Tom Ford香水等暢銷產品，在盡力爭奪顧客的同時，還得對抗網站上的「致敬款」(仿冒品)。

對相似產品的需求不斷增長，加上通貨膨脹導致支出減少，一些熱門的正牌產品銷售正在減少。「致敬款」已經被廣泛接受，尤其是在年輕消費者中。不少消費者已準備在這個假日季將此類商品作為禮物，只因為這讓人會有更多預算空間。

在TikTok上，搜尋主要品牌仿冒品如Skims內衣和Deckers' Ugg靴子的瀏覽量已達數百萬次。不少網紅接受沃爾瑪、Target和香水電商業配佣金，不時地在網路上吹捧它們的自有品牌商品。

仿冒品的銷售範圍太廣，專家認為很難量化它們可能會在這個假期從正品產品中搶走多少市場。零售顧問公司Doneger Tobe執行副總裁齊澤(Leslie Ghize)表示，面臨風險最大的是名牌香水、化妝品以及中檔服裝和鞋類，尤其是那些易於複製的「商品」。

Circana Inc.對3429人進行的調查顯示，28%的美國消費者計畫贈送香水等美容產品作為節日禮物，55%的消費者計畫贈送服裝、鞋子或配件。

專家表示，當前人們對仿品的熱潮可以追溯到快時尚的興起。Inditex旗下的Zara於1975年開設了第一家商店，主打複製精品設計業務。維克森林大學教授塔普林(Ian Taplin)表示，較短的生產周期讓更多款式能夠快速進入市場，從而激發了「更頻繁購物的習慣」。

亞馬遜、eBay、Shopify和Etsy等電商平台讓人們可以輕鬆比較類似商品的價格，從而加速了欺騙性銷售。谷歌的Lens應用程式等新技術允許人們拍攝他們喜歡的物品的照片，並進而找到類似的待售產品。

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