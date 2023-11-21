對沖基金拋售 科技股必需品

高盛 在給客戶的最新報告中表示，全球對沖基金以7個月來最快的單周速度賣出多頭部位並退出空頭部位，全面放棄科技股。

從11月10日到16日期間，交易員減少了半導體製造商以及通訊設備提供商的多頭和空頭部位，同時退出了軟體公司的多頭部位；而同期史坦普500指數股票 估值攀升至2個月高點，遠高於長期平均。

Lombard Odier Investment Managers宏觀主管伊爾普(Florian Ielpo)表示，估值泡沫化和對沖基金興趣減弱，可能代表了近年來科技「業績集中化」的結束。

他表示：「股票估值昂貴，但很難說高多少。但為了超越這個水平，就需要獲利成長，而其中很大一部分已經反映在分析師對明年的預期中。」

高盛報告補充指出，對沖基金還以2020年4月以來最快的速度出售美國必需消費品；該產業遭遇過去5年來最嚴重的拋售潮之一。

截至11月17日當周，家庭用品、酒類和菸草公司是史指表現第二差的類股。

眾所周知，這些股票的回報率比美國國債穩定且更高，但無法與近期飆升的政府公債殖利率 相抗衡。

報告表示，對沖基金也拋售非必需消費品股票，同時大量買進金融、工業和醫療保健公司的股票。