ESG熱潮退燒？今年關閉或改名基金大增 市場浮現轉變原因曝

根據晨星的統計，第3季遭到清算或刪除ESG標準的永續基金，多於新成立的永續基金，為歷來首見。 （美聯社）

華爾街 先前競相擁抱永續投資 ，如今眼看報酬欠佳，投資人大舉撤資，開始悄悄關閉基金，或去除基金的ESG（環境、社會與治理）名稱。

華爾街日報（WSJ）報導，根據晨星的資料，第3季遭到清算或刪除ESG標準的永續基金，多於新成立的永續基金，為歷來首見。這與不久前情況迥異，當時數十億美元流入永續投資產品，業者紛將表現不佳的基金重新命名為ESG基金，以便從中分杯羹。

Hartford Funds在2021年將核心債券基金的名稱，加入「永續」一詞，這檔基金隨後進帳1億美元。但去年該基金績效未達目標，Hartford改變作法，本月稍晚基金名稱將改為核心固定收益基金。

據晨星和華爾街日報彙整資料，今年至少還有五檔基金宣布放棄ESG使命，另有32檔永續基金將關閉。

晨星並說，永續基金今年已遭贖回逾140億美元，規模剩2,990億美元。儘管傳統基金也出現失血，但氣候等主題型基金的情況更嚴峻。

市場浮現這種180度的轉變，主要是監管轉嚴和利率攀升，重創潔淨能源類股，而相關的反彈聲浪，也讓ESG投資成了政治箭靶。

共和黨總統候選人之一的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），砲轟ESG不遺餘力。佛州 當局去年也說，貝萊德支持ESG，要從交由該公司管理的資產中，撤走20億美元。

另一方面，美國證管會（SEC）加強對此一領域的監管，近來通過新規定，避免誤導性的命名。而德意志銀行遭控投資決策納入ESG數據的說法，過於誇大，有漂綠之嫌，德銀9月同意支付1,900萬美元和解。