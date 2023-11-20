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華爾街喊：買更多股票

編譯任中原／綜合外電
多頭人士看好標普500指數將在年底前再創新高。(路透資料照片)
多頭人士看好標普500指數將在年底前再創新高。(路透資料照片)

面對美國經濟有望軟著陸的前景，華爾街的策略是「買更多股票」，將引發新一波的股票需求，由於現在標普500指數距離歷史新高收盤價還有6%，使多頭人士看好標普500指數將在年底前再創新高。

美國上周公布10月消費者物價指數（CPI）升幅低於預估，美股便開始走高。許多分析師與投資組合經理人預期美股牛市將衝到年底，因公債殖利率上升可能導致股市下跌的疑慮已經消退。

標普500指數上周勁漲2.2%至4,514.02點，締造去年6月以來的最大連三周漲幅，技術面顯示目前只剩4,520點關卡，攻克後將能輕易衝破7月底時的今年來盤中最高價4,607點，邁向去年1月攀抵的收盤價紀錄4,796.56點。

本周投資人將聚焦於聯準會（Fed）11月會議紀錄，市場目前認為今年內不會再升息。許多投資機構現在預期經濟已經夠涼，足以使Fed明年開始降息，且不致出現消費支出劇減及就業大幅萎縮的情況，這將是購買股票的最適條件。

景順投信資深經理人隆吉斯表示，美國經濟正處於迷你型的「金髮姑娘」（不冷不熱）版本，「軟著陸即將展開」，預料股市將有大行情。諸多信號都令人鼓舞，通膨率持續下降，且標普500指數成分企業上季獲利出現一年來首見的成長。

但一些審慎派人士認為現在談軟著陸可能還太早，因為之前11次緊縮周期的經驗顯示，經濟平均在開始升息約兩年之後開始衰退。Fed這次是從去年3月開始升息。

投資 股票 升息

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