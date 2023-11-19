聯邦法定最低工資 14年來維持7.25美元 創連續未調漲最長紀錄

美國聯合汽車工會（UAW）日前為了爭取調薪，發動罷工。(路透資料照片)

美國三大車廠不久前因工會抗爭而同意大調薪資，服務業因人才難求也祭出高薪，而聯邦法定最低工資卻維持在2009年時的每小時7.25美元，立法人員試圖提案上調卻頻觸礁。政策薪資標準與現實嚴重脫鉤。

聯邦法定最低工資14餘年來原地踏步，自1938年制訂標準以來連續未調漲的最長紀錄。

一年年過去，聯邦法定工資威力與意義似乎逐漸淡薄，成了「僅供參考」的數字。

猶他州 在內的20州仍依聯邦規定設定7.25時薪最低工資，但猶他州現代美式餐廳TiburonFineDining老闆兼廚師羅斯(KenRose)付給員工的工資一直高於這個標準，過去幾年人才難求，更不得不加碼加薪；他說，多年下來，7.25美元已無關緊要。

越來越多工會、經濟學家甚至雇主一致認為，該標準與目前的經濟現實不符。

美國勞工統計局(BureauofLaborStatistics)數據顯示，2022年全美僅14萬1000人領取7.25最低時薪 ，低於2019年的39萬2000人。

許多州已主動上調州內的最低工資，但仍有20州遵守7.25美元聯邦規定，收小費的工人最低工資標準更低至2.13美元。

非營利智庫經濟政策研究所(EconomicPolicyInstitute,EPI)數據顯示，若將通貨膨脹因素考量在內，目前法定最低時薪甚至比1960、70年代還要低。

●有人推動上調 徒勞無功

法定薪資與現實各唱各的調並非無人聞問，但礙於政治生態，有些立法人員提案調整卻徒勞無功；加州大學柏克萊分校(UniversityofCaliforniaatBerkeley)工資和就業 動態中心主席賴克(MichaelReich)說，部分歸因於美國政治兩極化。

兩黨意見分歧、彼此拉扯讓顯而易見的工資標準過低問題難以解決。參議院2021年否決民主黨的聯邦最低時薪2025年上調到15美元提案。

參議院民主黨今年7月又提出新計劃，希望2028年將最低工資提高到17美元，但目前未通過。

國家就業法方案(NationalEmploymentLawProject)資深研究員兼政策分析師拉斯羅普(YannetLathrop)認為，如果保留讓雇主決定，只要不低於聯邦法定標準，既可提高工資，也可降低工資，保有較大彈性。

拉斯羅普說，7.25美元雖僅供參考，但許多人目前實領薪資可能低於15或17美元，一旦將法定最低時薪上調到17美元、或者15美元，將有數百萬工人工資增加。

根據經濟政策研究所的追蹤系統LowWageWorkforceTracker，全美22%工人時薪低於17美元，12%工人低於15美元。

勞工統計局數據顯示，多數賺取最低工資或低於最低工資的人從事食品準備或食品服務工作，食品服務業者說，過去幾年勞動力緊張，不得不調高工資，法定最低工資無實質意義。

●法定工資 落後真實生活成本

全美各地工會工人最近紛紛罷工，共同的不滿是：薪資漲幅跟不上生活成本漲幅。

高聲抗爭的工人工資其實早已遠超過聯邦最低工資，例如美國汽車工人聯合會(UnitedAutoWorkers)成員最低時薪18美元，大企業如亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)、好市多(Costco)和星巴克(Starbucks)也開始將最低工資上調到至少15美元。

猶他州餐飲老板羅斯說，他支付給小費服務員的時薪為3.5美元，如果加計小費，每小時可賺得接近20至30美元，洗碗工和廚房工作人員時薪至少要16美元才找得到員工。

羅斯說，雇主實付薪資高於聯邦法定標準幾乎是全民運動，各企業實發最低工資至少每小時15美元，甚至接近17、18美元；肯德基州體育酒吧老板畢肖普(JoeBishop)也表示，沒聽說過哪一家餐廳支付7.25美元時薪，任何雇主如果只付這樣的薪資，絕對沒有人應徵。

●該不該上調 爭論不休

聯邦最低工資究竟該不該上調？上調對經濟將造成什麼影響？爭論不休。

反對者認為，上調法定最低工資可能導致失業，弊大於利。

國會預算辦公室(CongressionalBudgetOffice)針對2021年上調基本工資法案研究發現，假設2027年將最低工資提高到每小時15美元，利弊參半，好處是，數百萬人擺脫貧困，壞處是，由於勞動成本上升，雇主將減量顧用工人，低薪工人恐失業。

但最新研究顯示，提高最低工資可能產生相反效果並阻止失業。

賴克最近針對全美47郡縣麥當勞門市快餐工人進行分析，這些地區最低工資都上調高至少15美元，結果帶動更多就業機會、辭工的人減少。

賴克說，他的研究論文發現，大幅提高最低工資將增加就業。