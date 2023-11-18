我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市消防局長：秋冬防火 將定期檢查華埠電單車行

紐約客談／清白法案已成定局 盼防堵漏洞

美股連三周10%輝煌漲勢料休整 Nvidia財報天險待跨越

編譯劉忠勇／綜合外電
美股債市從超賣迅速轉為超買，也引發市場接下來可能稍事整理的預期心理。（路透）
美股債市從超賣迅速轉為超買，也引發市場接下來可能稍事整理的預期心理。（路透）

美國股市周五小漲作收，連續三周上漲。投資人預期聯準會（Fed）即將結束升息以避免經濟衰退，已恢復對風險的胃口。美股接下來可能稍事休整，年終以前繼續上攻再創今年或歷史新猷，除投資人對經濟實現軟著陸的信心之外，還需要靠公債殖利率和年終漲勢來配合。

大型股「七巨頭」壓軸的輝達（Nvidia）將於周二盤後公布財報，也足以左右科技股漲跌。那斯達克綜合指數今年漲勢幾乎都以輝達馬首是瞻。輝達財報仍可能超越投資人的高度期待，但11月已上漲近21%，再突破的門檻也很高。

史坦普500指數周五小漲0.1%，本周上漲2.2%，已連續三周上漲。道瓊工業指數周五幾無變化，那斯達克綜合指數也0.1%。費城半導體指數和台積電ADR各漲0.7%和1.1%，周線各漲4.4%和2.2%，也是連三周上漲。對經濟敏感、追蹤小盤股表現的羅素2000指數本周大漲逾5%。

本周公布的通膨數據低於預期，令投資人信心大振，史坦普500指數11月7.6%的猛烈漲勢也得以延續。市場押注Fed已完成升息，通膨也繼續向目標水準降溫而無衰退之虞，即達成軟著陸的難得紀錄。從利率期貨來看，Fed 明年5月降息的可能性已超過50%。

美股債市從超賣迅速轉為超買，也引發市場接下來可能稍事整理的預期心理。從美國銀行引述EPFR數據來看，截至11月15日當周，全球股票基金吸引235億美元資金流入，規模為今年第二大。

美國銀行首席投資策略師哈內特（Michael Hartnett）認為，經過這波「極其壯觀的漲勢」，技術面和總經開始堆積阻力，投資人宜適度減碼。

富蘭克林坦伯頓基金基金經理人桑娜．德賽（Sonal Desai）表示，本周債市漲得太急太快。她告訴彭博電視：「市場已反映比完美著陸還好的情況，但通膨仍有風險，也沒有夠多數據能支持明年較早降息的看法」。

史坦普500指數這三周上漲10%，創下2020年來連三周最大漲勢，距今年最高和歷來新高各只差2%和6%之遙。若突破下一個阻力點4,520，可能進一步重登今年盤中最高4,607點。但若要美股持續上漲，公債殖利率至少得不漲或下降來配合。

美國10年期公債殖利率周五變動不大報4.441%，上月底觸及5%後，11月已下跌逾0.4個百分點。

適逢年終，也有利美股漲勢，1950年以來，11月和12月平均各漲1.5%和1.4%，是一年平均表現第二佳和第三佳的月份。

殖利率 投資 美股

上一則

OpenAI董事會開除執行長奧特曼 彭博：雙方存在廣泛的分歧

下一則

X遭控將企業廣告與反猶貼文並列 馬斯克要提告

延伸閱讀

史指收盤微升 股指連漲三周

史指收盤微升 股指連漲三周
美股最錢線/技術面漲過頭 反彈恐遇阻力

美股最錢線/技術面漲過頭 反彈恐遇阻力
交易者大舉敲進買權 策略師：美股近日有撐

交易者大舉敲進買權 策略師：美股近日有撐
美股最錢線/棄主流追小眾 回報似乎更好

美股最錢線/棄主流追小眾 回報似乎更好

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52

超人氣

更多 >
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
一個人搭郵輪？你得多付費

一個人搭郵輪？你得多付費