西德州油價重挫 跌入熊市

西德州油價重挫，國際油價跌入熊市。圖為阿根廷頁岩油氣鑽探的鑽井平台。(路透)

西德州 原油16日收盤重挫近5%，布蘭特原油也跌逾4%，兩大原油指標一周來都跌逾3%，周線邁向連續第四周收黑。而西德州比起9月高點已回落約20%，符合跌入熊市定義，布蘭特離熊市也一步之遙。

國際油價 16日重挫的肇因，為美國原油產量與庫存增加，西德州原油大跌4.9%，收於每桶73美元下方，並跌破了200日移動均線，17日盤中回穩，報每桶73.9美元。另外，道明證券資深大宗商品策略師加利表示，幾個拋售程式交易可能加速了價格下跌，形成惡性循環。演算法驅動油價跌破80美元後拋售，布蘭特原油16日重挫4.6%，收在每桶77.42美元，17日盤中則小幅回升至78.54美元。

周四公布的數據顯示，美國持續申領失業金人數升至近兩年來最高，代表美國經濟成長放緩，也令油價承壓。同時，中國大陸原油加工量將放緩的預期，令投資者感到緊張。由於工業燃料需求減弱和煉油利潤縮減，10月中國大陸煉油廠的原油加工量從9月高位回落。

普萊斯期貨集團分析師弗林說：「市場情緒消極，技術圖表也利空。」

儘管OPEC與國際能源總署（IEA）都預測本季供應緊俏，但世界各地的一些關鍵數據都顯示，需求比原先預期還弱。摩根大通商品研究部門指出，該公司的全球石油需求指標顯示，11月上半的全球日均需求為1.016億桶，比先前預測少了20萬桶。

不過，彭博策略師指出，26日將召開的OPEC+供應政策會議，可望支撐油價。分析師認為，最近的價跌勢可能促使沙烏地阿拉伯延長減產到2024年。

高盛 分析師團隊也認為，OPEC將藉由維持少量供不應求，確保布蘭特油價明年處於80~100美元區間，發揮定價能力。這群分析師指出，布蘭特油價今年來走跌，原因在來自非OPEC的供應意外增加，抵銷了OPEC的減產影響美國疫後供應限制緩解帶動產量增加，伊朗等一些受制裁的國家產量也攀升。