美股最錢線/技術面漲過頭 反彈恐遇阻力

美股 在連跌3個月後，11月至今上漲7.3%，創一年多來最大漲幅。雖然通膨降溫和看跌部位等宏觀因素推動美股強勢復甦，但投資 人也在觀察技術面，以判斷漲勢能否持續。

史坦普500指數的14日相對強弱指標(RSI)已接近70點，就技術面而言是漲勢過頭的訊號。3周前的RSI還在30以下，這種讀數通常預示着反彈。在一個月內從超賣到超買，如此迅速的轉變十分罕見。但從歷史上看，這預示着短期內股市有望走高。

Financial Enhancement Group技術分析師兼投資組合經理人斯拉雪(Andrew Thrasher)表示，自1950年以來，這種情況只發生過11次，而且21天後史指有82%的機率上漲，中位漲幅爲2.4%。

不過4500點水平是一個不太樂觀的訊號。投資人經常在這個水平設定獲利了結指令。本周史指自9月以來首次突破該水平。

Fundstrat Global Advisors技術策略主管紐頓(Mark Newton)表示，「美股本輪反彈可能會遇到阻力，在12月初前出現回跌，然後才能繼續反彈。」他預計史指將升至4561點至4578點，略低於7月高點；然後在感恩節假期前後停滯不前。

Hi Mount Research創始人兼策略師德爾維奇(Willie Delwiche)則是關注上漲動能是否會持續。他指出，史指14日上漲1.9%，是過去10周紐約證券交易所(NYSE)第二次出現創新高股票 數量超過創新低股票數量，比例爲9比1。這通常發生在市場觸底之後，並且通常會導致更全面的股票上漲，因為更多股票創下新高並參與漲勢。

Piper Sandler策略師強生(Craig Johnson)表示，自1996年以來，NYSE上漲股票數量超過下跌股票數量 9倍以上的情況只出現過16次。每次出現這種情況史指都會續漲，1個月後平均上漲1%，6個月後平均上漲14%，第2年平均上漲22%。（財經新聞組）