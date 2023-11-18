我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

美股最錢線/技術面漲過頭 反彈恐遇阻力

財經新聞組／綜合報導

美股在連跌3個月後，11月至今上漲7.3%，創一年多來最大漲幅。雖然通膨降溫和看跌部位等宏觀因素推動美股強勢復甦，但投資人也在觀察技術面，以判斷漲勢能否持續。

史坦普500指數的14日相對強弱指標(RSI)已接近70點，就技術面而言是漲勢過頭的訊號。3周前的RSI還在30以下，這種讀數通常預示着反彈。在一個月內從超賣到超買，如此迅速的轉變十分罕見。但從歷史上看，這預示着短期內股市有望走高。

Financial Enhancement Group技術分析師兼投資組合經理人斯拉雪(Andrew Thrasher)表示，自1950年以來，這種情況只發生過11次，而且21天後史指有82%的機率上漲，中位漲幅爲2.4%。

不過4500點水平是一個不太樂觀的訊號。投資人經常在這個水平設定獲利了結指令。本周史指自9月以來首次突破該水平。

Fundstrat Global Advisors技術策略主管紐頓(Mark Newton)表示，「美股本輪反彈可能會遇到阻力，在12月初前出現回跌，然後才能繼續反彈。」他預計史指將升至4561點至4578點，略低於7月高點；然後在感恩節假期前後停滯不前。

Hi Mount Research創始人兼策略師德爾維奇(Willie Delwiche)則是關注上漲動能是否會持續。他指出，史指14日上漲1.9%，是過去10周紐約證券交易所(NYSE)第二次出現創新高股票數量超過創新低股票數量，比例爲9比1。這通常發生在市場觸底之後，並且通常會導致更全面的股票上漲，因為更多股票創下新高並參與漲勢。

Piper Sandler策略師強生(Craig Johnson)表示，自1996年以來，NYSE上漲股票數量超過下跌股票數量 9倍以上的情況只出現過16次。每次出現這種情況史指都會續漲，1個月後平均上漲1%，6個月後平均上漲14%，第2年平均上漲22%。（財經新聞組）

股票 投資 美股

上一則

西德州油價重挫 跌入熊市

下一則

通膨 精品業哭了 當鋪業笑了

延伸閱讀

交易者大舉敲進買權 策略師：美股近日有撐

交易者大舉敲進買權 策略師：美股近日有撐
「幸運7」加持 美國債市「轉鴿」期待這回不再落空？

「幸運7」加持 美國債市「轉鴿」期待這回不再落空？
管制越多買越多？中國上季貢獻五大晶片設備廠逾四成營收

管制越多買越多？中國上季貢獻五大晶片設備廠逾四成營收
國際油價已跌入熊市後 這個事件有望提供支撐

國際油價已跌入熊市後 這個事件有望提供支撐

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說