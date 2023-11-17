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張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

財經簡訊

財經新聞組／整理

亞馬遜明年起賣車 現代先上線

亞馬遜16日表示，明年開始將啟動網路售車服務，這是汽車經銷商首次能在亞馬遜的美國平台賣車，第一個線上開賣的汽車品牌是南韓的現代汽車。

民眾可依據個人偏好，選定所在地區的車輛後，就能以選擇的支付方式和貸款方案在線上結帳。亞馬遜說，新的數位購物體驗讓客戶能輕鬆上網購買新車，民眾可以自行取車，或要求當地經銷商在適合時間交付新車。

亞馬遜施壓員工回公司上班

亞馬遜正在給那些不想遵守公司重返辦公室規定的企業員工壓力。根據亞馬遜內部網站上的貼文，不遵守每周至少到辦公室3天政策的員工，可能不會得到晉升。經理們正與人力資源團隊合作，「監督」對現場工作要求的遵守情況，並且「在評估晉升準備時，將其納入考量。」

Fisker分銷策略提高交車數

電動車製造商Fisker表示，其最新的分銷策略將有助於提高交車速度和數量，這是限制生產的瓶頸。該公司本周將今年產量目標從2至2.3萬輛削減至1.3至1.7萬輛，以避免庫存累積並更有效地管理營運資金。該公司16日交車107輛，在執行新策略後首次突破100輛大關，單日營收達750萬元。

瑞典碼頭工會迫特斯拉就範

瑞典所有碼頭工人擴大對特斯拉的抗議行動，封鎖所有港口，阻止其電動車卸貨，以表達對特斯拉工人要求集體談判協議的同情。特斯拉不在瑞典生產，但其電動車由隸屬於瑞典工會IF Metall的約130名機械師提供服務。該工會於10月27日開始罷工。

禮來在德設廠生產糖尿病藥

美國製藥商禮來公司(Eli Lilly)將斥資23億歐元(約25億美元)在德國西部小鎮阿爾蔡(Alzey)建造其第一家工廠，以應對對新型糖尿病和肥胖療法的需求。新廠將生產糖尿病藥物和注射筆。知情人士透露，即將生產的治療藥物將包括也有減肥功能的糖尿病藥物 Mounjaro。

波士頓Fed:應綜觀就業狀態

波士頓Fed行長柯林斯(Susan Collins)表示，隨著整體就業市場趨緊，勞力供應似乎有所改善，這意味著Fed可能需要在這種時刻減少對通膨的擔憂，讓強勁就業的好處惠及勞工。Fed需要更了解這些事態發展，以「有效執行」美國貨幣政策，努力維持通膨穩定，同時實現就業最大化。

亞馬遜 特斯拉 瑞典

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