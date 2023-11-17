WSJ：最快明春開始降息

已開發經濟體的通膨率下降速度比預期快。（歐新社）

已開發經濟體的通膨率下降速度比預期快，象徵著央行 兩年來對抗物價飛漲的行動已出現轉捩點，決策官員與市場專家預期，最快明年春季開始降息 。

華爾街日報（WSJ）報導，英國上月消費者物價漲幅已降至5%以下，美國和歐元區的通膨年增率更降至3%左右，增強了各國央行可能停止貨幣緊縮、轉而在明年降息的預期。

愛爾蘭央行前總裁格拉克說：「這絕對是通膨的轉捩點。」「明年央行降息的速度可能會讓投資人大吃一驚，降息幅度可能會達到1.5個百分點。」

各大洲通膨發展，凸顯一些共同因素如何推高物價，尤其是新冠疫情 和俄烏戰爭。這些因素衝擊了全球供應鏈、減少了勞動力人數，並推動能源價格上漲，尤其是在歐洲。需求面因素也推升了通膨，例如美國政府數兆美元的刺激支出，以及疫情期間累積的被壓抑需求和儲蓄。如今，隨著這些因素消退，物價壓力自然減輕。

格拉克說，通膨下降「顯現出升息4或5個百分點的效果。」就連英國等通膨最頑固的國家也開始有起色，英國統計局15日公布，10月消費者物價指數（CPI）年增4.6%，遠低於9月的6.7%漲幅，為2021年10月以來最低。在英國之前，美國14日公布的10月CPI降至3.2%，比市場預期低，歐元區的通膨率也從9月的4.3%回落至10月的2.9%。比利時和荷蘭的通膨率也都比一年前低。

消費者物價降溫令一些歐洲決策官員相信，抑制通膨戰役已取得勝利，而且這場戰爭所花的時間比1970年代的抗通膨戰役少很多。法國財長勒麥爾說：「我們正擺脫通膨危機」，「在不到兩年的時間裡，歐洲已快要成功控制通膨。」

WSJ報導，根據路孚特的資料，投資人預計聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）將從明年春季開始降息，預計英國央行將在明年夏季降息。

在美國公布10月通膨數據之前，市場預計Fed再次升息的可能性為30%。德銀分析師說，這項機率現已降至5%。Fed明年5月前降息的機率從13日的23%飆升至14日的86%。摩根史坦利的經濟學家則預計，英國央行將從明年5月開始降息，Fed和ECB將在6月跟進。