電商推動 沃爾瑪銷售漲5%

沃爾瑪上季業績超出市場預期。（路透）

沃爾瑪 第3財季銷售額成長5%，消費者的雜貨購買量和不斷成長的電子商務業務再次提振了這家大型零售商 的業績。當季獲利和營收都超出華爾街 的預期。

該公司預計今年調整後每股獲利在6.4至6.48元間，低於分析師預期的6.48元，但高於先前的區間。預計綜合淨銷售額將成長5%至5.5%，也高於先前的預期範圍。

財務長雷尼 (John David Rainey) 表示，消費者在關注支出和尋找優惠時「嚴重依賴」重大促銷活動。由於顧客堅持要求更低的價格，該公司發現促銷活動前後的購買量有所下降。

他說，「我們的促銷活動很棒。」「我們對此感到滿意。萬聖節整體來說還是不錯的。但在10月的最後幾周的確出現一些趨勢，讓我們停下來重新思考消費者的健康狀況。」

不過，他表示，在假期季開始時，隨著促銷活動加強，包括服裝在內的商品銷量有所回升。

第3財季淨利增至4.53億元，合每股17分；去年同期為虧損18億元或每股66分。經調整後每股獲利1.53元，高於預期的1.52元。營收由去年同期的1528.1億元增至1608億元，高於預期的1597.2億元。

在美國，購物者的訪問量和消費量均有所增加。客戶交易量成長3.4%，平均帳單金額成長1.5%。美國電子商務銷售額年增24%，全球電子商務銷售額年增15%。

隨著假期臨近，投資人押注這家大型零售商擁有推動銷售的要素，即使購物者更加挑剔。沃爾瑪是全美最大雜貨店，有助於吸引穩定的客流量。

它還以全新的方式賺錢，例如推出Walmart+出售廣告和年度會員資格，這是向Amazon Prime學習的作法。

其廣告業務Connect營收較上年同期成長26%。

在通貨膨脹時期，沃爾瑪的表現整體也優於零售競爭對手，主要就是靠雜貨銷售和低價聲譽。