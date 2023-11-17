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建商信心再跌 去年底來新低

財經新聞組／綜合報導

高房貸利率繼續給房屋建商帶來壓力，被迫加強降價來吸引買家。但建商對近期利率可能很快下降的跡象持謹慎樂觀態度。

根據全國住宅建築商協會(NAHB)的富國銀行住房市場指數(HMI)，11月住宅建築商信心下降6點至34。低於50被視為負值。分析師的預測是與10月持平。這也是連續第4個月下降。自7月以來已下跌22點，目前處於去年底以來最低點。

NAHB首席經濟學家迪亞茲(Robert Dietz)表示：「雖然11月建商信心再次下降，但最近的宏觀經濟數據顯示未來幾個月房屋建設條件將有所改善。」「特別是10年期國債利率自9月底以來首次回到4.5%區間，這將有助於使房貸利率接近或低於7.5%。」

他表示，「由於現有房屋庫存不足，房貸利率的下降將反映住房需求，並可能為改善建商對12月市場狀況的看法奠定基礎。」

在三個組成部分中，當前銷售狀況下降6點至40；未來6個月銷售預期下降5點至39；買家流量下降5點至21。

11月降價幅度達到36%，高於前兩個月的32%。這也是本降價周期的最高比率，追平2年前的高點。平均降價幅度為6%。

NAHB預計，隨著未來幾個月通膨數據的改善，金融狀況有所緩解，2024年單戶住宅開工量將增加約5%。

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