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桑默斯：通膨暫時因素消退 美上半年衰退機率低於25%

編譯黃淑玲／綜合外電
美國前財長、現任哈佛大學教授桑默斯（Lawrence Summers）。 （美聯社）
美國前財長、現任哈佛大學教授桑默斯（Lawrence Summers）。 （美聯社）

美國前財長、現任哈佛大學教授桑默斯表示，「暫時的因素」是美國通膨比他預期更快下降的一個原由。

桑默斯周三在彭博電視的訪談中提到：「鑒於美國經濟一直很強，通膨的最近發展讓人驚訝到底出了什麼事。」他認為，有部分是由於一些「暫時的因素」之前推升通膨突破瓶頸向上，現在反轉，壓回通膨。

桑默斯發言的前一天，美國勞工部發布10月消費者物價指數（CPI）數據。最新資料顯示，美國不計食物與能源的核心物價年增率4%，漲幅較預期更小，與去年9月的6.6%相比，大為下降。

彭博資訊說，「暫時」這詞在美國當前這個通膨周期成為引發激辯的焦點。因為美國財政部長葉倫、聯準會（Fed）主席鮑爾，在2021年時都一再說，通膨往上是「暫時的」，然而，一直到2022年，美國的通膨持續大增。兩人後當然都放棄先前對於通膨特性所做的描述。

桑默斯以準確預測通膨會直升出了名，也批評主張暫時的那一派。現在換他自己講出「暫時的」這個字。

他說，對於通膨降溫，他思考很多，最關鍵的原因是Fed的貨幣政策較預期更緊縮。「這不代表害怕通膨是沒有道理的」，桑默斯說，人們嚴肅看待通膨帶來的恐懼，是件好事。

桑默斯仍然示警Fed要將通膨率壓回到2%目標的過程，會比投資人想像得更具挑戰性。他還是看不到經濟可以「軟著陸」。不過鑑於最近經通膨調整後的薪資走強等因素，桑默斯預測明年上半，美國經濟衰退機率只會有20%～25%。「如果現在就想宣告勝利，有點太早」。

他認為，近期以為通膨已經不必拿上檯面擔心、討論的某些人，恐怕對聯準會太有信心。桑默斯說：「我不能確定未來兩年的通膨數據，是否會是市場歡迎的數字。特別是我們看到那些圍繞著石油和部分其他大宗商品的地緣政治風險。」

聯準會 勞工部 石油

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