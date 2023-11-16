桑默斯：通膨暫時因素消退 美上半年衰退機率低於25%

美國前財長、現任哈佛大學教授桑默斯（Lawrence Summers）。 （美聯社）

美國前財長、現任哈佛大學教授桑默斯表示，「暫時的因素」是美國通膨比他預期更快下降的一個原由。

桑默斯周三在彭博電視的訪談中提到：「鑒於美國經濟一直很強，通膨的最近發展讓人驚訝到底出了什麼事。」他認為，有部分是由於一些「暫時的因素」之前推升通膨突破瓶頸向上，現在反轉，壓回通膨。

桑默斯發言的前一天，美國勞工部 發布10月消費者物價指數（CPI）數據。最新資料顯示，美國不計食物與能源的核心物價年增率4%，漲幅較預期更小，與去年9月的6.6%相比，大為下降。

彭博資訊說，「暫時」這詞在美國當前這個通膨周期成為引發激辯的焦點。因為美國財政部長葉倫、聯準會 （Fed）主席鮑爾，在2021年時都一再說，通膨往上是「暫時的」，然而，一直到2022年，美國的通膨持續大增。兩人後當然都放棄先前對於通膨特性所做的描述。

桑默斯以準確預測通膨會直升出了名，也批評主張暫時的那一派。現在換他自己講出「暫時的」這個字。

他說，對於通膨降溫，他思考很多，最關鍵的原因是Fed的貨幣政策較預期更緊縮。「這不代表害怕通膨是沒有道理的」，桑默斯說，人們嚴肅看待通膨帶來的恐懼，是件好事。

桑默斯仍然示警Fed要將通膨率壓回到2%目標的過程，會比投資人想像得更具挑戰性。他還是看不到經濟可以「軟著陸」。不過鑑於最近經通膨調整後的薪資走強等因素，桑默斯預測明年上半，美國經濟衰退機率只會有20%～25%。「如果現在就想宣告勝利，有點太早」。

他認為，近期以為通膨已經不必拿上檯面擔心、討論的某些人，恐怕對聯準會太有信心。桑默斯說：「我不能確定未來兩年的通膨數據，是否會是市場歡迎的數字。特別是我們看到那些圍繞著石油 和部分其他大宗商品的地緣政治風險。」