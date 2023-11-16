我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

美股最錢線/金髮姑娘將至 利率有利股市

財經新聞組／綜合報導

美國經濟即將迎來「良性通膨」。10月CPI同比下降3.2%，核心CPI降至4%，為2年多以來最低點。增幅都較預期放緩。

市場幾已肯定Fed已經結束升息周期，美股美債雙雙大漲。史坦普500指數14日收漲1.9%，創4月底以來的最大單日漲幅，今年來漲幅已達17%；10年期美債殖利率降至9月底以來的最低水平，較上個月創下的16年新高大跌超過50個基點。

由於對不升息的預期逐漸升溫，美股美債資產11月以來持續走高。

由此觀之，投資人猜測「金髮姑娘」效應將至。「金髮姑娘」效應是指經濟高速成長和低通膨並存時，經濟效益往往能夠最大化，政府可能會採取寬鬆的貨幣政策。也就是說，接下來，美國經濟通膨將持續降溫，但不至於經濟衰退，利率將趨於停滯或下降，有利股市。

North Star投資管理公司投資長庫比(Eric Kuby)表示：「對經濟衰退和通膨的普遍負面看法，給整體市場帶來了挑戰。」並補充指出，「現實面卻呈現個不同的故事。對於整個市場來說，這確實感覺像是一個『金髮姑娘』時刻。」

不過，也有一些投資人認為，現在判定對抗通膨之戰已經勝利還爲時尚早。

瑞銀全球財富管理資深美國經濟學家羅斯(Brian Rose)認為：「通膨仍然過高，勞動市場仍然過於緊張，Fed無法宣布結束升息周期。」「除非數據突然轉向疲軟，否則這樣的公告可能至少需要再三個月的時間。」

還有一些觀點認為，Fed可能會因在2%通膨目標下執行持續緊縮的貨幣政策，會導致經濟受損。

Harris金融集團管理合夥人考克斯(Jamie Cox)表示：「Fed現在的問題是，他們是否仍然相信，需要讓經濟放緩進入衰退，才能徹底克服通膨。」（財經新聞組）

投資 升息 殖利率

上一則

日本復甦脆弱 Q3經濟萎縮

下一則

小米汽車目標3年賣90萬輛 傳明年2月開賣

延伸閱讀

PPI意外大減 美股早盤揚 但Nvidia技術指標現警訊

PPI意外大減 美股早盤揚 但Nvidia技術指標現警訊
道指漲近500點 史指4月來最佳

道指漲近500點 史指4月來最佳
美股最錢線/AI浪潮遭低估 明年更加看好

美股最錢線/AI浪潮遭低估 明年更加看好
核心CPI增幅寫兩年低 道瓊早盤跳漲400點

核心CPI增幅寫兩年低 道瓊早盤跳漲400點

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52
大摩經濟學家預測，由於通膨降溫，美國聯準會（Fed）將從明年年中開始大舉降息。受此影響，美國股債2024年的表現可望優於新興市場。　（美聯社）

公布明年展望報告 大摩預測Fed「這時」開始降息 美股債看多

2023-11-13 06:33

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來