上周房貸需求創5周來新高

現有屋主和潛在購屋族對較低的房貸利率 做出反應，即使反應緩慢。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸需求較前周增加2.8%，為連續第二周上漲，也是5周來最高。繼上周大幅下跌後，符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率上周維持在7.61%不變。

雪佛龍考慮出售東德州資產

雪佛龍表示，在今年稍早暫停開發後，該公司正在評估德州東部海恩斯維爾頁岩地層約7萬淨英畝土地的選擇。消息人士透露，全面出售是正在考慮的選項之一。繼最近斥資數十億元收購超過70萬英畝的美國頁岩資產後，該公司正尋求在未來5年內出售價值高達150億元的資產。

TJ Maxx母公司TJX調升財測

TJ Maxx母公司TJX Cos調升全年銷售額和獲利預測，主要得益於精打細算的客戶在關鍵的假日購物季前尋求促銷優惠和討價還價的穩定需求。該折扣店營運商預計2024年全年可比商店銷售額將從先前的3%至4%提高至4%至5%。調整後獲利為每股3.61至3.64元；而先前預測為每股3.56至3.62元。

推動企業改革 花旗開始裁員

《CNBC》報導，花旗集團很快就會開始在執行長佛雷澤(Jane Fraser)推動的公司改革中進行裁員。知情人士透露，受裁員影響的員工將自15日開始收到通知，直到下周初每天都會宣布最新的解聘消息。失去職位的員工可能可以申請其他職位，花旗集團將在符合資格的情況下提供遣散費。

製藥商Catalent營收超預期

Catalent第1季營收超出華爾街的預期。這家外包藥品製造商陷入困境的製藥和生物製劑業務顯示出改善的跡象。本季淨虧損7.15億元，調整後淨虧損1900萬元，合每股虧損10分，低於預期的每股虧損14分。第1季初步營收下降4%至9.82億元，超出分析師平均預期的9億3914萬元。

固特異長期CEO明年退休

固特異輪胎橡膠公司表示，長期擔任執行長的克萊默(Richard Kramer)已決定明年退休，並同時公布精簡業務的舉措。固特異董事會正在考慮內部和外部候選人接替2010年以來一直擔任執行長的克萊默。他也將辭去總裁和董事長職務。