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目標百貨Q3獲利 超預期

財經新聞組／綜合報導
目標百貨上季銷售額下滑，但仍超過預期。（歐新社）
目標百貨上季銷售額下滑，但仍超過預期。（歐新社）

目標百貨(Target)上季銷售和獲利都超過華爾街的預期，因為食品和美容等高頻類別的購買支撐了疲軟的客戶支出。

然而，這家大型零售商卻忽略了去年面臨的同樣挑戰：購物者不會購買必需品以外的東西，而且渴望更低的價格。執行長布康奈爾(Brian Cornell)表示，當客戶真想購買商品時，他們會推遲購買，例如等到氣溫下降才購買牛仔褲或運動衫。

財務長菲德爾克(Michael Fiddelke)表示，該公司「專注於將客流量和銷售額帶回正值」。但他和領導團隊警告，今年這種情況不會發生，即使假日購物者仍會前往商店和網站購買裝飾品、禮物等。

由於消費者因物價上漲而感到預算緊張，轉而選擇花錢購買體驗，整體零售業的銷售已經放緩。然而與主要競爭對手相比，目標百貨銷售的服裝、家居用品和衝動購物產品種類更多，因此受到的衝擊更為嚴重。

此外它還面臨著自己的挑戰，其驕傲月系列商品遭到反彈。驕傲月是LGBTQ+人士和問題的慶祝活動，該類商品已銷售十多年。同時它還受到頻繁的組織化零售犯罪的打擊。該公司最近關閉了主要城市的9家店面，並將其歸咎於盜竊和暴力威脅。

第3季總營收較去年同期的265.2億元下降。由於顧客購買的非必需品減少，可比銷售額較去年同期下降近5%，連續第二季下滑。數位銷售額較去年同期下降6%。

雖然面臨銷售挑戰，該零售商在恢復獲利方面仍取得了進展。第3季淨利從去年同期的7.12億元或每股1.54元躍升約36%至9.71億元和每股2.1元。

這家大型零售商表示，預計假日季的情況大致相同，可比銷售額將出現中個位數下降，調整後每股獲利在1.9至2.6元間。

但第3季獲利的顯著成長也反映出其去年同期的疲軟。當時該公司取消訂單並以大幅折扣出售商品，以清理過多的不需要的庫存。

菲德爾克將獲利的提高歸因於更好的庫存和費用管理，而不是強勁的銷售。與去年同期相比，本季末的庫存水準下降了14%。

零售商 目標百貨 華爾街

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