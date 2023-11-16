零售額微跌0.1% Fed或不再升息

美國零售銷售在經歷數月的強勁成長後，10月出現下降，但降幅低於預期，顯示需求放緩，這可能進一步強化人們對聯準會 不再升息 的預期。

商務部人口普查局表示，上個月零售額下滑0.1%；經濟學家先前預測零售額將下降0.3%。9月銷售額數據向上修正，由前值成長0.7%升至成長0.9%。

零售額主要是商品，未依通貨膨脹調整。14日發布的數據顯示，10月消費者物價指數(CPI)一年多來首次保持不變。該報告加上就業和薪資成長放緩，讓經濟學家得出結論，認定聯準會目前的升息周期已經結束。

根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，金融市場甚至開始預計明年5月將降息。自2022年3月以來，聯準會已將基準隔夜利率 調高525個基點至目前的5.25-5.5%區間。

零售額在連續數月大幅成長後出現下滑，代表部分下降是回補。也顯示消費者正感受到利率上升帶來的壓力，大多數低收入家庭在耗盡了新冠肺炎疫情期間積累的超額儲蓄後，只能依靠信用卡來支付購買費用。

但美國商銀研究所在報告中表示，目前還沒有跡象顯示學生貸款償還的恢復會對支出產生負面影響。

不計汽車、汽油、建築材料及食品服務的10月核心零售額成長0.2%。9月核心零售額數據被上修，由先前的成長0.6%升至0.7%。

核心零售銷售與GDP中的消費者支出部分最為密切相關。第3季消費者支出大幅成長，對經濟年化成長4.9%做出重大貢獻。美國第2季經濟成長2.1%。