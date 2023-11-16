10月PPI跌0.5% 跌幅2年半最大

10月批發價格出現兩年半以來最大跌幅，再次表明通膨飆升的最糟糕時期可能已經過去。

勞工部 報告指出，衡量企業最終需求成本的生產者物價指數(PPI)上月下跌0.5%，與《道瓊》共識預期上漲0.1%背道而馳。勞工部表示，這是自2020年4月以來的最大單月跌幅。

按年計算，10月PPI上漲1.3%，也低於市場預期的1.9%漲幅。9月年增率未經修正，仍為2.2%，是今年4月以來最大年增幅。

此外，數據顯示，9月PPI的月增幅從0.5%下修至0.4%。

勞工部在新聞稿中表示：「10月最終需求商品價格下跌1.4%，這是自5月下跌1.5%以來的首次下跌。」

該部還指出，「10月下降的一個主要因素是最終需求能源指數下降了6.5%。最終需求食品價格下降了0.2%。」

剔除食品和能源後的核心PPI保持不變，也低於預期的0.3%增幅。繼9月成長3%之後，10月核心PPI年增2.9%。剔除食品、能源和貿易服務後的批發物價指數，繼上月上漲0.3%後，10月上漲0.1%。

報告發布前一天，勞工部表示，衡量消費者層面商品和服務價格的消費者物價指數(CPI)10月持平。這引發華爾街 的大幅反彈，人們認為聯準會已經完成升息，而且很可能在2024年上半年就開始降息 。