我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

10月PPI跌0.5% 跌幅2年半最大

財經新聞組／綜合報導

10月批發價格出現兩年半以來最大跌幅，再次表明通膨飆升的最糟糕時期可能已經過去。

勞工部報告指出，衡量企業最終需求成本的生產者物價指數(PPI)上月下跌0.5%，與《道瓊》共識預期上漲0.1%背道而馳。勞工部表示，這是自2020年4月以來的最大單月跌幅。

按年計算，10月PPI上漲1.3%，也低於市場預期的1.9%漲幅。9月年增率未經修正，仍為2.2%，是今年4月以來最大年增幅。

此外，數據顯示，9月PPI的月增幅從0.5%下修至0.4%。

勞工部在新聞稿中表示：「10月最終需求商品價格下跌1.4%，這是自5月下跌1.5%以來的首次下跌。」

該部還指出，「10月下降的一個主要因素是最終需求能源指數下降了6.5%。最終需求食品價格下降了0.2%。」

剔除食品和能源後的核心PPI保持不變，也低於預期的0.3%增幅。繼9月成長3%之後，10月核心PPI年增2.9%。剔除食品、能源和貿易服務後的批發物價指數，繼上月上漲0.3%後，10月上漲0.1%。

報告發布前一天，勞工部表示，衡量消費者層面商品和服務價格的消費者物價指數(CPI)10月持平。這引發華爾街的大幅反彈，人們認為聯準會已經完成升息，而且很可能在2024年上半年就開始降息

勞工部 華爾街 降息

上一則

財經簡訊

下一則

避險基金 擴大押注科技股

延伸閱讀

中國房市景氣持續低迷 官方：仍處轉型期

中國房市景氣持續低迷 官方：仍處轉型期
華為10月手機銷量猛增83% 帶動中國智慧手機銷量增11%

華為10月手機銷量猛增83% 帶動中國智慧手機銷量增11%
連3個月成長後 10月非法移民數下降 被捕中國人略增

連3個月成長後 10月非法移民數下降 被捕中國人略增
WSJ：全美房租下跌 帶動通膨持續降溫

WSJ：全美房租下跌 帶動通膨持續降溫

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52
大摩經濟學家預測，由於通膨降溫，美國聯準會（Fed）將從明年年中開始大舉降息。受此影響，美國股債2024年的表現可望優於新興市場。　（美聯社）

公布明年展望報告 大摩預測Fed「這時」開始降息 美股債看多

2023-11-13 06:33

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來