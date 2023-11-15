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美股最錢線/AI浪潮遭低估 明年更加看好

財經新聞組／綜合報導

在今年秋季科技熱潮爆發之前，人工智慧(AI)有望重塑美國經濟的大部分領域。今年大部分時間科技股都在上漲，但如果投資人認為AI能提高回報的能力已經結束，那就錯了。

Wedbush科技分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，關於AI對各個產業的影響，市場預期太低。他預計AI應用程式支出的浪潮，將使蘋果等公司的股價在明年上揚近30%。

他指出，「我們認為，AI是自1995年互聯網誕生以來最具革命性的科技趨勢，相信華爾街許多人都低估了未來10年晶片和軟體產業將出現的兆美元AI支出。」

雖然宏觀經濟背景不明，Fed升息和美債殖利率飆升，但科技股今年仍成功引領大盤走高，因為投資人紛紛湧向資產負債表強勁、能夠抵禦潛在經濟衰退的公司。

對AI和雲端計算的炒作，也促使投資人搶購那些將在不斷成長趨勢中成為贏家的企業股票。那斯達克100指數今年以來上漲超過41%，超過史坦普500指數近15%的漲幅。

艾夫斯表示，已經有跡象顯示，AI的商業化已經開始影響科技業。微軟、Datadog和Palantir最近穩健的業績證明，利用AI的新方法正在企業和消費者領域迅速擴展。

除了微軟和Palantir之外，Wedbush的科技股首選還包括蘋果、谷歌母公司Alphabet、Palo Alto Networks、Zscaler、CrowdStrike和MongoDB等公司。

然而，投資人可能仍然存在猶豫的跡象。那指一直難以重回2023年7月的最高點，但艾夫斯表示，由於科技業的成長基本面非常穩固，所以可能會出現「史上最大規模的空頭回補」。根據他的觀點，當前的背景是抓住2024年科技可望成長的最佳良機。

他指出，「我們始終利用宏觀擔憂、Fed官員講話等不確定性的時機，來買入最高質量的成長科技股，這次也不例外。」（財經新聞組）

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