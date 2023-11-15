財經簡訊

家得寶銷售額超標 但年減3%

家得寶(Home Depot)上季銷售額較去年同期下降3%，但超出預期，因為客戶減少一般項目和房屋維修。該零售商縮小全年展望，對未來幾個月景氣持保守態度。預計銷售額將較上年下降3%至4%，而先前預期為下降2%至5%。預計每股獲利將下滑9%至11%，而先前財測為下降7%至13%。

歐元區GDP萎縮 失業率上揚

歐元區第3季經濟環比小幅收縮，如果第4季同樣疲軟但就業仍呈成長，歐元區將出現技術性衰退。歐盟 統計局證實了10月31日的預測，歐元區20國的國內生產毛額(GDP)上季環比下降0.1%，較去年同期成長0.1%。同期失業率上季成長0.3%，較去年同期成長1.4%。

雪佛龍收購赫斯享稅收優惠

稅務專家表示，雪佛龍收購赫斯(Hess)將帶來價值150億元的稅收優惠，這些優惠一度被忽略，因為合併後的公司通常會利用赫斯過去的虧損來削減未來的稅款。稅收優惠預計將為雪佛龍未來幾年提供數億美元的額外年度現金流。赫斯前幾年的淨營運虧損超過150億元。

微軟谷歌 不挑戰守門人定位

微軟和谷歌決定不挑戰歐盟要求它們讓用戶更容易在社群媒體平台和網路瀏覽器等競爭服務之間移動的法律。歐盟於9月點名全球最大的6家科技公司經營的22家「看門人」服務來應對新規則，不同意該標籤及其要求者，須在11月16日之前向總部位於盧森堡的普通法院提出申訴。

NFIB小企業信心連3月下降

最新報告顯示，10月美國小型企業信心連續第3個月下降，顯示通膨和勞動力困難可能對企業獲利產生長期影響。全國獨立企業聯合會(NFIB)指數從9月的90.8跌至10月的90.7，連續22個月低於50年平均值98。獲利較高的企業淨比率較9月下降8個百分點至淨負32%。

伊索比亞航空再買737MAX

伊索比亞航空宣布訂購波音737-8 MAX窄體客機，距2019年MAX客機致命墜機事故導致全球機隊停飛已近5年。伊索比亞航空執行長Mesfin Tasew表示：「我們相信我們已經檢查並確認該飛機的設計缺陷已被波音公司完全糾正。」他宣布訂購20架737噴射機和11架787-9夢幻機。