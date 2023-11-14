我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

以方：加薩醫院地下發現哈瑪斯武器和關押人質跡象

美債要翻身了？Pimco：明年是投資美債的黃金期

編譯季晶晶／綜合外電
美國銀行對基金經理人的調查顯示，基於對利率將在2024年下降的強烈信念，基金經理人對債券的看漲程度達全球金融危機以來最高。（美聯社）
美國銀行對基金經理人的調查顯示，基於對利率將在2024年下降的強烈信念，基金經理人對債券的看漲程度達全球金融危機以來最高。（美聯社）

債券投資巨擘品浩 （Pimco）發布了對2024年美債上漲的最新預測。

Pimco經理Erin Browne、Geraldine Sundstrom、Emmanuel Sharef在報告中預測，2024年是買入債券的「黃金時期」，目前債券相對股票的吸引力已經達到罕見水準。

儘管美國公債料將連續第三年出現年度虧損，但有愈來愈多機構投資人加碼押注債券，Pimco是其中之一。美國銀行對基金經理人的調查顯示，基於對利率將在2024年下降的「強烈信念」，基金經理人對債券的看漲程度達到全球金融危機以來最高。

今年美債市場的表現讓投資者暈頭轉向，10年期公債殖利率從3.87%左右攀升至5%以上，後來又回落至4.5%左右。在聯準會去年7次升息後，許多人預計今年經濟衰退將促使聯準會降息，結果反而又升息四次， 而且主席鮑爾重申，如果通膨率居高不下，還會採取更多行動。

Pimco在2024年展望報告中提到，美國經濟衰退的可能性約為50%，並預計通膨下滑。

周二公布的官方CPI報告顯示，10月份美國消費物價壓力降溫，股市和債市應聲上漲。利率交易員押注聯準會的緊縮周期已經結束，降息將在2024年年中左右到來。

基金經理人寫道，從歷史經驗看，一旦經濟成長和通膨見頂，美國公債「往往能提供有吸引力的風險回報」，而股市則面臨更大的挑戰。Pimco預計，股票和債券將在2024年「恢復更為典型的負相關關係」，即股票下跌時債券上漲，反之亦然。

Pimco對未來六個月的投資展望保持不變。

債券 投資 殖利率

上一則

生成式AI領域火熱 星主權基金GIC建議加碼投資這些公司

延伸閱讀

瑞銀大膽預測美國明年降息275個基點 四倍於市場共識

瑞銀大膽預測美國明年降息275個基點 四倍於市場共識
美銀訪調：深信明年將降息 投資人棄現金抱債券

美銀訪調：深信明年將降息 投資人棄現金抱債券
美股最錢線/經濟擔憂減弱 大摩轉持多頭

美股最錢線/經濟擔憂減弱 大摩轉持多頭
美債熊市轉彎要再等等 經濟衰退不來 Fed不急於降息

美債熊市轉彎要再等等 經濟衰退不來 Fed不急於降息

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

2023-11-07 19:23
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52

超人氣

更多 >
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
10號公路災難性大火 是有人故意縱火

10號公路災難性大火 是有人故意縱火

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死