美債要翻身了？Pimco：明年是投資美債的黃金期

美國銀行對基金經理人的調查顯示，基於對利率將在2024年下降的強烈信念，基金經理人對債券的看漲程度達全球金融危機以來最高。（美聯社）

債券投資 巨擘品浩 （Pimco）發布了對2024年美債上漲的最新預測。

Pimco經理Erin Browne、Geraldine Sundstrom、Emmanuel Sharef在報告中預測，2024年是買入債券的「黃金時期」，目前債券相對股票的吸引力已經達到罕見水準。

儘管美國公債料將連續第三年出現年度虧損，但有愈來愈多機構投資人加碼押注債券，Pimco是其中之一。美國銀行對基金經理人的調查顯示，基於對利率將在2024年下降的「強烈信念」，基金經理人對債券的看漲程度達到全球金融危機以來最高。

今年美債市場的表現讓投資者暈頭轉向，10年期公債殖利率 從3.87%左右攀升至5%以上，後來又回落至4.5%左右。在聯準會去年7次升息後，許多人預計今年經濟衰退將促使聯準會降息，結果反而又升息四次， 而且主席鮑爾重申，如果通膨率居高不下，還會採取更多行動。

Pimco在2024年展望報告中提到，美國經濟衰退的可能性約為50%，並預計通膨下滑。

周二公布的官方CPI報告顯示，10月份美國消費物價壓力降溫，股市和債市應聲上漲。利率交易員押注聯準會的緊縮周期已經結束，降息將在2024年年中左右到來。

基金經理人寫道，從歷史經驗看，一旦經濟成長和通膨見頂，美國公債「往往能提供有吸引力的風險回報」，而股市則面臨更大的挑戰。Pimco預計，股票和債券將在2024年「恢復更為典型的負相關關係」，即股票下跌時債券上漲，反之亦然。

Pimco對未來六個月的投資展望保持不變。