美國Q3財報81%優於預期 有利支撐美股

人工智慧（AI）話題今年席捲一切，成為最夯的投資主軸。（聯合報系資料照片）

美國第3季財報公布已接近尾聲，Refinitiv統計，到上周五（10日），91%的企業已公布財報，目前預估第3季S&P500企業營收和獲利年增率分別成長1.4%和 6.3%；其中79%的企業獲利優於市場預期，高於長期均值66.5%，也高於過去四季平均的73.6%。

就產業表現來說，能源、原物料、醫療等產業的獲利降幅最大，分別下滑33%、18%、17.7%；獲利表現居前的產業則為通訊服務（46%）、非核心消費（41.8%）、金融（22.7%）與科技（12.4%）。

人工智慧（AI ）話題今年席捲一切，成為最夯的投資 主軸。法人認為，AI是多年成長題材。除了AI概念股之外，其他產業也可能有結構型長期贏家，例如通訊服務、非核心消費、醫療保健、金融等。

法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊全球產品管理主管布利格絲（Hollie Briggs）指出，AI的創新會大過網路創新，但市場低估AI創新幅度，卻高估贏家的數目。今年ChatGPT問世，市場對生成式AI很興奮，但冒牌貨也不少，市場也會有小泡沫。

富達投信指出，展望未來，市場預估美國企業獲利將維持穩定成長，預計第4季與明年第1季獲利分別成長5.8%、7.8%，2023年S&P500企業企業獲利年增率約2.3%，2024年則可望增長11.3%。

摩根投信也指出，企業獲利將有機會逐漸回溫，基本面應有助支撐美股 表現。過去經驗顯示，投資人情緒處於極度悲觀的同時，也多是S&P 500指數的相對低點。

1987年以來，當AAII散戶投資人情緒指標看多減去看空的數值低於-23.8%時，投資人對美股的看法通常正處於極度悲觀的情緒，但這往往是美股的相對低點。摩根投信指出，目前看多減去看空的數值來到-26%，由於低於-23.8%占1987年以來所有期間的比重僅3%，也代表目前投資人的情緒相對保守。