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美股最錢線/經濟擔憂減弱 大摩轉持多頭

財經新聞組／綜合報導

隨著華爾街對於美國經濟前景的擔憂減弱，向來不看好美股的摩根史坦利最近也轉變了態度。大摩策略師在最新報告中表示，預計明年美股和美債的表現將優於新興市場。

Serena Tang等策略師們在報告中寫道：「預計美國企業的獲利成長將在2024年初觸底，之後反彈。」

他們認為，相對於其他地區，美國經濟成長可能保持強勁，而新興市場可能令人失望。

大摩建議平衡配置大型股中的防禦性成長股和周末段的周期性股票如能源和工業類股，並預計史坦普500指數將在明年年底達到4500點。史指上周收於4415.24點。

大摩還補充說，Fed需要在「恰到好處的緊縮和足夠迅速的寬鬆」之間找到平衡。

大摩對於明年美股的樂觀預期，代表了華爾街投資人對美股看跌觀點的轉變。

由於始終擔憂Fed利率在更長時間內走高，華爾街部分看跌人士始終對於美股前景持相對悲觀的預期。

即使現在，華爾街最著名的大空頭、摩根史坦利首席策略師威爾森(Michael Wilson)仍將其對史指今年年底的長期目標預期定在3900點。

大摩在談到明年資產配置時指出，「前兩年，我們強烈建議世界其他地區優於美國，但2024年不同。」「上半年的避險情緒也推動對美元和美元計價資產的避險需求。」

大摩預計，Fed將在明年6月首次降息。策略師們還認為，在Fed「寬鬆」政策的支援下，美債可能變得比一年前更具吸引力。

他們預計，隨著市場反映降息周期的開始，美債殖利率可能一直下降至2024年底；10年期美債殖利率將回落至3.95%。10年期美債殖利率上周收報4.6518%。（財經新聞組）

殖利率 美股 華爾街

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