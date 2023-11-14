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財經簡訊

財經新聞組／整理

波音：2023年是廣體客機年

波音商用飛機執行長迪爾(Stan Deal)表示，2023 年是廣體飛機訂單旺盛的一年。預計將在本周的杜拜航空展上宣布更多交易。迪爾指出，「2022年窄體客機訂單強勁復甦，而現在2023年似乎是廣體客機訂單年。尤其是在這個航空展，會看到更多的廣體客機訂單。」

波音獲阿聯酋520億元訂單

阿聯酋航空宣布訂購95架波音飛機，價值520億元，拉開2023年杜拜航空展重大交易序幕。這家國營航空將額外訂購55架波音777-9和35架777-8，使該航空公司的777X廣體噴射機訂單總數達到205架。它還將其波音787夢幻機訂單從30架更新至35架，包括15架787-10和20架787-8。

調查：10月消費者支出下降

根據《CNBC》與全國零售聯合會(NRF)合辦的零售監測報告，消費者在假日季前暫停支出，不包括汽車和汽油的10月零售額下降0.08%，不包括餐廳的核心零售額下降0.03% 。這些數據來自Affinity收集和匿名處理每年超過90億筆信用卡和金融卡交易，銷售額超過5000億元。

輝瑞想在減肥藥市場分杯羹

隨著新冠疫情帶來的收益逐漸消失，輝瑞希望在新興的減肥藥市場中分得一杯羹。即將公布的輝瑞實驗性肥胖藥物danuglipron的數據，對於確定該公司與該領域的主導企業禮來公司(Eli Lilly)和諾和諾德公司(Novo Nordisk)的競爭力至關重要。

泰森預測明年營收低於預期

肉類加工商泰森食品預測其下個財年收入低於華爾街預期，因雞肉和豬肉價格下跌以及牛肉產品需求放緩，第4季銷售額未達預期。其最大部門牛肉業務銷量在截至9月30日當季下降6.7%，而價格上漲了10.2%。該公司2023財年購買牛隻加工成牛肉的成本比前一年增加約21億元。

輝達推出最新AI晶片H200

輝達(Nvidia)推出最新晶片H200，這是一款用以訓練和建立推動生成式AI熱潮的各種AI模型的圖形處理單元(GPU)。這款最新GPU是H100的升級版，H200的輸出速度幾乎是H100的2倍，且可與H100相容。預計於2024年第2季出貨，將與AMD的MI300X GPU競爭。

輝瑞 AI 輝達

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