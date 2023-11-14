零售商庫存仍高 恐損獲利
隨著假期購物季臨近，從Dollar General到沃爾瑪和梅西百貨等美國主要零售商，可能會因為連續第二年承受過多庫存而危及獲利率，並為購物者帶來大幅折扣。
財經新聞和數據平台LSEG Workspace計算美國30家主要零售商的庫存周轉率。為確定哪些連鎖店最容易受到庫存過剩的影響，LSEG將每家零售商的銷售成本除以第2季庫存的平均價值。
今年庫存太多對零售商來說尤其具有挑戰性，因為預測美國購物者本季支出僅增加3%至4%，與通貨膨脹率大致相當。業界估計，這將是5年來最慢的成長速度。
零售顧問、Target前副董事長兼Hudson's Bay前執行長史托奇(Gerald Storch)說，「我對假期相對悲觀。」「部分零售商可能過於樂觀，並再次犯下採購過多的錯誤。」
TMX Transform北美區總裁、Kroger前供應鏈主管博爾尼諾(Jeff Bornino)表示，庫存過多對許多零售商來說都是一個問題，因為這會增加零售商處理、儲存和運輸產品的費用，「零售業不可否認的現實是，占據商店貨架15-20%的產品需要下架。」
根據分析，包括運動用品公司Foot Locker和美容店Ulta Beauty在內的30家零售商中，三分之二的庫存周轉率低於同行，顯示銷售緩慢或庫存過剩。
這個現象值得注意，因為歷史可能重演。去年，由於高通膨，購物者暫停隨意購買，庫存過剩打擊了許多零售商的毛利率和獲利。
雖然根據財報，包括Foot Locker和Target在內的大多數零售商的庫存量較去年有所下降，但LSEG的庫存周轉率數據顯示它們的庫存水平仍然很高。
可以肯定的是，庫存周轉率並不是華爾街投資者用來判斷零售商庫存水準的唯一指標。有些投資人會親自到商店檢查庫存水平，評估零售商折扣的頻率和深度，以清理商品。其他人則關注零售商的上季獲利率。獲利率下降可能代表零售商大幅降價以減少供應過剩。
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