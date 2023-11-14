零售商庫存仍高 恐損獲利

分析顯示零售商今年庫存依然偏高，購物季勢必出現大幅折扣。（路透）

隨著假期購物季臨近，從Dollar General到沃爾瑪和梅西百貨等美國主要零售商 ，可能會因為連續第二年承受過多庫存而危及獲利率 ，並為購物者帶來大幅折扣。

財經新聞和數據平台LSEG Workspace計算美國30家主要零售商的庫存周轉率。為確定哪些連鎖店最容易受到庫存過剩的影響，LSEG將每家零售商的銷售成本除以第2季庫存的平均價值。

今年庫存太多對零售商來說尤其具有挑戰性，因為預測美國購物者本季支出僅增加3%至4%，與通貨膨脹率大致相當。業界估計，這將是5年來最慢的成長速度。

零售顧問、Target前副董事長兼Hudson's Bay前執行長史托奇(Gerald Storch)說，「我對假期相對悲觀。」「部分零售商可能過於樂觀，並再次犯下採購過多的錯誤。」

TMX Transform北美區總裁、Kroger前供應鏈主管博爾尼諾(Jeff Bornino)表示，庫存過多對許多零售商來說都是一個問題，因為這會增加零售商處理、儲存和運輸產品的費用，「零售業不可否認的現實是，占據商店貨架15-20%的產品需要下架。」

根據分析，包括運動用品公司Foot Locker和美容店Ulta Beauty在內的30家零售商中，三分之二的庫存周轉率低於同行，顯示銷售緩慢或庫存過剩。

這個現象值得注意，因為歷史可能重演。去年，由於高通膨，購物者暫停隨意購買，庫存過剩打擊了許多零售商的毛利率和獲利。

雖然根據財報，包括Foot Locker和Target在內的大多數零售商的庫存量較去年有所下降，但LSEG的庫存周轉率數據顯示它們的庫存水平仍然很高。

可以肯定的是，庫存周轉率並不是華爾街投資 者用來判斷零售商庫存水準的唯一指標。有些投資人會親自到商店檢查庫存水平，評估零售商折扣的頻率和深度，以清理商品。其他人則關注零售商的上季獲利率。獲利率下降可能代表零售商大幅降價以減少供應過剩。