我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

穆迪降評前景 史指平盤震盪

財經新聞組／綜合報導

隨著關鍵通膨數據即將發布，史坦普500指數收在平盤附近。

史指小跌3.69點或0.08%收4411.55點。那斯達克指數收跌30.36點或0.22%收1萬3767.74點。道瓊工業指數上漲54.77點或0.16%收3萬4337.87點。

投資人期待14日公布的10月消費者物價指數(CPI)數據，將其視為市場的下一個催化劑。《道瓊》調查的經濟學家預計整體通膨率將較12個月前成長3.3%，較上月成長 0.1%。

穆迪10日強調，美國「非常大」的財政赤字和華盛頓的黨派僵局是調降評級前景的主要因素。該評等機構重申美國信用評等為最高級別AAA。3個月前，惠譽將美國長期外幣發行人違約評級從AAA調降至AA+，理由還包括預期的財政惡化、債務負擔增加以及財政問題上的政治僵局。

雖然前景不佳，但美國國債殖利率繼續持平。10年期公債最新殖利率報4.638%，上漲約1個基點。

10月CPI數據是聯準會的一項重要通膨指標，將於美東時間14日上午8:30發布；該數據將在12月FOMC會議之前為美國經濟提供一些線索。

分析師預計，明年隨著消費者開始感受到金融和信貸狀況收緊的壓力，物價將跌至更接近聯準會的目標。

殖利率 聯準會 道瓊

上一則

中國上季半導體生產設備進口年增逾90% 荷蘭占比升 美日降

下一則

美股最錢線/經濟擔憂減弱 大摩轉持多頭

延伸閱讀

美股早盤／穆迪降美信評展望 拖累道瓊跌0.2%

美股早盤／穆迪降美信評展望 拖累道瓊跌0.2%
公布明年展望報告 大摩預測Fed「這時」開始降息 美股債看多

公布明年展望報告 大摩預測Fed「這時」開始降息 美股債看多
穆迪降展望 美信評告急

穆迪降展望 美信評告急
穆迪降展望 美AAA信評穩定→負向

穆迪降展望 美AAA信評穩定→負向

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

2023-11-07 19:23
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州