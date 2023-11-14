穆迪降評前景 史指平盤震盪

隨著關鍵通膨數據即將發布，史坦普500指數收在平盤附近。

史指小跌3.69點或0.08%收4411.55點。那斯達克指數收跌30.36點或0.22%收1萬3767.74點。道瓊 工業指數上漲54.77點或0.16%收3萬4337.87點。

投資人期待14日公布的10月消費者物價指數(CPI)數據，將其視為市場的下一個催化劑。《道瓊》調查的經濟學家預計整體通膨率將較12個月前成長3.3%，較上月成長 0.1%。

穆迪10日強調，美國「非常大」的財政赤字和華盛頓的黨派僵局是調降評級前景的主要因素。該評等機構重申美國信用評等為最高級別AAA。3個月前，惠譽將美國長期外幣發行人違約評級從AAA調降至AA+，理由還包括預期的財政惡化、債務負擔增加以及財政問題上的政治僵局。

雖然前景不佳，但美國國債殖利率 繼續持平。10年期公債最新殖利率報4.638%，上漲約1個基點。

10月CPI數據是聯準會 的一項重要通膨指標，將於美東時間14日上午8:30發布；該數據將在12月FOMC會議之前為美國經濟提供一些線索。

分析師預計，明年隨著消費者開始感受到金融和信貸狀況收緊的壓力，物價將跌至更接近聯準會的目標。