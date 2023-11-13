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財務狀況比4年前好？FT民調曝美選民心聲：僅14%認拜登主政後經濟更好

編譯任中原／綜合外電
據英國金融時報（FT）與密西根大學羅斯商學院所做每月民調，只有14%的美國受訪選民認為，拜登主政至今，他們的財務狀況比之前更好，顯示拜登的經濟表現可能削弱他當選連任的可能性。（美聯社）
據英國金融時報（FT）與密西根大學羅斯商學院所做每月民調，只有14%的美國受訪選民認為，拜登主政至今，他們的財務狀況比之前更好，顯示拜登的經濟表現可能削弱他當選連任的可能性。（美聯社）

據英國金融時報（FT）與密西根大學羅斯商學院所做每月民調，只有14%的美國受訪選民認為，拜登主政至今，他們的財務狀況比之前更好，顯示拜登的經濟表現可能削弱他當選連任的可能性。

這份最新民調結果並指出，近70%的選民認為，拜登的經濟政策使美國經濟受到傷害，或沒有影響，其中33%受訪者更相信拜登的政策「大大傷害經濟」；只有26%表示他的政策對經濟有利。

2019年對選民同樣提出「你認為現在的財務狀況比四年前好嗎？」這項問題，當時35%的選民相信川普主政下比之前更好，31%表示財務惡化。

這份最新民調顯示，儘管拜登以「拜登經濟學」爭取選民，但通膨陰霾持續罩頂。

被問到財務壓力的最大來源時，82%點名物價上漲；75%表示，物價上漲是未來六個月間美國經濟的最大威脅。

密大羅斯商學院教授戈登指出，「每一種群體，無論是民主黨、共和黨還是獨立選民，都點名物價上漲是最大的經濟威脅，也是財務壓力的最大來源。這對拜登相當不利，且更糟的是，明年大選前能否扭轉民眾觀感，他能做的實在有限」。

拜登主政近三年期間，通膨一直是糾結未解的難題；9月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升3.7%，遠高於2%目標。

至於如何因應通壓力，65%選民表示已減少非必要支出，例如渡假及外食，52%表示已減少食物或其他日常必需品的支出。

52%的選民表示，他們只聽到「一點點」，或「完全沒有」聽到拜登有任何試圖改善經濟的訊息。

40％的選民認同拜登在就業上的表現，但59%表示不滿；36％表示認可拜登的經濟施政，61％表示不認同。

儘管美國就業成長強勁，且2021年拜登主政以來美國經濟持續擴張，但選民對拜登的經濟表現仍持負面看法。拜登的支持者仍相信，隨著選戰加溫，以及更多選民仔細檢視拜登的成就後，拜登將能贏回選民的支持。

這項民調是由親民主黨的全球策略集團，以及親共和黨的北星民意研究機構共同進行的結果，進行時間是在11月2~7日期間，受訪對象共有1,004位已登記的選民，誤差為上下各3.1個百分點。

拜登 民調 就業

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