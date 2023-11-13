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公布明年展望報告 大摩預測Fed「這時」開始降息 美股債看多

編譯陳苓／綜合外電
大摩經濟學家預測，由於通膨降溫，美國聯準會（Fed）將從明年年中開始大舉降息。受此影響，美國股債2024年的表現可望優於新興市場。　（美聯社）
大摩經濟學家預測，由於通膨降溫，美國聯準會（Fed）將從明年年中開始大舉降息。受此影響，美國股債2024年的表現可望優於新興市場。　（美聯社）

摩根士丹利（大摩）經濟學家預測，由於通膨降溫，美國聯準會（Fed）將在明年年中開始大舉降息，美國股債2024年的表現可望優於新興市場。

彭博資訊報導，以大摩首席美國經濟學家詹特（Ellen Zentner）為首的研究員，在12日公布的2024年展望報告中表示，Fed將從2024年6月開始降息，9月會再次動手，第4季起每次會議均將降息1碼。大摩估計，政策利率將在2025年底降至2.375%。

詹特團隊在報告中寫道，高利率實施時間變長，造成持續壓力，不只抵銷掉財政刺激，也會讓成長自2024年第3季起持續低於潛能。他們仍認為Fed能達成軟著陸，但成長趨疲，衰退恐懼將持續存在。

大摩公布的另一份報告中，策略師Serena Tang和Vishwanath Tirupatt等人預估，貨幣政策轉趨寬鬆，美國債券可能比一年前更有吸引力。市場開始反應降息周期啟動，明年10年期公債殖利率將跌至3.95%；債券殖利率和價格呈反向走勢。他們預測，Fed會在明年6月開始降息。

不只債券價格有望攀高，大摩策略師也預期，美企盈餘成長將在2024年初觸底，隨後開始反彈。美國成長可能會持續優於其他地區，但新興市場的成長或許會令人失望。

大摩建議採取槓鈴策略，配置在防禦性成長股和景氣循環末段的股票。他們預測，史坦普500指標將在明年底漲至4,500點。上周五（10日）史坦普500收在4,415.24點。

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