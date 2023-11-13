財報近尾聲 通膨焦慮未散

美國本周公布的10月消費者物價數據，可能印證企業的疑慮。（美聯社）

美國企業財報季接近尾聲，各家企業主管在財報說明會上的談話顯示，企業界對通膨糾結未解的憂慮達到2021年初以來最高點，憂心侵蝕獲利，美國本周公布的10月消費者物價數據可能印證企業的疑慮，零售業財報與展望更將成為通膨對年底購物季買氣影響的風向球。

彭博資訊分析針對標普500指數近半數成分企業在本輪財報季的法說會逐字稿後發現，企業主管並未對當前通膨感到恐慌，因為對物價展望持樂觀看法的主管仍相對較多，但樂觀程度正在減弱。消費者物價（CPI）升幅從今年中又開始小幅升高，加重決策官員的壓力。

美國14日將公布10月消費者物價指數（CPI）報告，預估整體CPI將年升3.3%，升幅比9月的3.7%升幅明顯回降，但核心CPI年升率料將持平在4.1%，凸顯物價漲幅仍居高不下。

富國投資 研究所主管沙馬納表示，企業對物價壓力依然黏著備感挫折，也可能擔憂通膨下跌速度不夠快，因此聯準會（Fed）可能維持高利率更久。而且物價一旦漲上去，即使通膨下降，物價也不會跌回來。

思博瑞公司主動式股票投資主管米雷提表示，「Fed試圖在抑制通膨與避免衰退之間力求平衡，且對通膨未獲控制的憂慮高於擔心經濟衰退」，企業界對未來展望的焦慮，「是因為能見度不足，因此在業務上只重視短期因素」。

本周沃爾瑪 、目標百貨 及家得寶等零售商將陸續公布上季財報，市場將緊盯主管對展望的看法。