AI夯 催動資料中心房產熱潮

人工智慧（AI ）熱潮持續高漲，也帶動資料中心房地產 這個原本在商用不動產業裡的小眾利基市場蓬勃發展。開發商正忙著建造數百間具備高度運算能力和冷卻系統的資料中心，以迎合AI伺服器的需求。

華爾街日報報導，黑石集團（Blackstone）所擁有的資料中心開發計畫，兩年內規模已從10億美元增加至150億美元。知情人士說，PGIM不動產和IPI Partners等投資 公司，也正在為資料中心專門基金籌資數十億美元。

據數據研究和諮商公司datacenterHawk統計，Google、微軟和亞馬遜等科技大廠，今年來在北美已總共承租耗電量逾2.3百萬瓩（GW）的資料中心，已打破去年紀錄。

datacenterHawk表示，目前計畫在北美建造的新資料中心總耗電量為15GW，那將足以供應約400萬戶家庭電力。

資料中心強勁成長，與為利率升高及需求減弱所苦的其他商用房地產業形成截然對比。根據分析師和資料中心公司表示，資料中心的房東較不受到利率升高的影響，因為他們的事業正在蓬勃發展，他們的租戶也願意支付較高房租。

數位基建公司DigitalBridge已投資資料中心29年。執行長甘茲表示：「我從未見過市場需求像今天這樣。」該公司正計畫未來五年每年增加1~2GW的資料中心。

甘茲表示，AI目前估計已占該公司需求約20%，其餘大多數需求則來自雲端運算公司，「而且絲毫不見減緩跡象」。

不過，資料中心的快速成長也正面臨到一些重大阻礙。那些新規畫的資料中心裡的超級耗電AI電腦和空調系統，目前還不清楚未來要從哪裡獲得電力。

黑石集團旗下基礎建設公司資深總經理布蘭克說：「當前最大的限制因素就是電力需求。」

資料中心廠商正嘗試透過新科技、與電力公司協議，並開發自己的再生能源電力來源來解決這問題。

PGIM計畫未來三年投資資料中心30億美元。該公司正和安裝液體冷卻新技術的業者合作，把資料中心的廢熱提供給其他商用建築物做為熱能來源。DigitalBridge正設法在資料中心園區隔壁，開發自己的再生能源電力來源。