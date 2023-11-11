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台積電激勵美股三大指數齊揚 美信評和通膨成下周變數

編譯劉忠勇／綜合外電
台積電單月營收轉為成長成為美國股市周五最大利多。（路透）
台積電單月營收轉為成長成為美國股市周五最大利多。（路透）

台積電單月營收轉為成長周五激勵晶片股，帶動美國股市三大指數全面上漲，那斯達克綜合指數創下五個多月來最佳表現。不過，由於穆迪盤後將美國信評展望降為「負向」，短期內可能不利美股。此外，下周公布備受關注的通膨數據也足以左右聯準會（Fed）利率動向。

那斯達克綜合指數大漲2%，創下5月26日來單日最大漲幅。史坦普500指數上漲1.6%，道瓊工業指數也在微軟和英特爾拉抬下漲近400點，漲幅1.2%。

台積電在台股盤後公布10月營收成長15.7%，是2月來首見成長。台積電ADR勁揚6.4%，成為費城半導體指數表現最佳的成分股。費半大漲4%，其中博通（Brodcom）大漲5.1%收在歷史新高，輝達（Nvidia）和英特爾分別上漲3%和2.8%。輝達已連續八日上漲。

史坦普500指數突破4,400點和100日均線關卡，對許多技術分析師來說，這是看漲的訊號。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特（Adam Turnquist）說：「股市已經展現紮實的回升。個股超賣、獲利穩健以及利率大幅回落是主力。」至於站上4,400點關卡「逆轉史坦普500目前的下跌趨勢，將測試更高區間，也表示上個月修正的低點應是底部」。

美國10年期公債殖利率周五收在4.627%，略低於前一個交易日的4.629%。不過，穆迪盤後調降美債展望尚未在美國金融市場發酵，一時可能拖累股債市。惠譽今年8月宣布將美國評等調降為AA+後，當周美國10月期公債殖利率由4.02%一度上揚至4.17%，史坦普500指數下跌2.3%。

投資人也留意下周公布的美國10月通膨數字，其中核心消費者物價指數預料會維持在較緩和的4.1%，若走緩幅度超出預期，將更加強化市場認為Fed升息周期已告一段落的觀點。

殖利率 史坦普500 台積電

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