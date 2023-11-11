美債牽著美股鼻子走 市場面臨「明斯基時刻」？美媒這樣分析

現在美股只是美債的小跟班，後市是漲是跌，得先看債市臉色。（路透）

美國股市近幾個月來劇烈震盪，但與美國債市相比，還算小case。事實上，現在美股 只是美債的小跟班，後市是漲是跌，得先看債市臉色，儘管美企財報季尚未結束，美債殖利率 漲跌對股市的影響，已遠遠超過企業基本面良窳。

巴隆周刊（Barron's）報導，美國10年期公債殖利率6月底的水準約3.95%，到10月中時已飆到逼近5%的16年高峰，吸引買家蜂擁而來。到11月3日又降回4.52%，美股漲聲響起。7月底到10月底期間猛摔10%的標普500指數，11月迄今已大幅翻揚。

債市對股市影響力之大，過去一周展現無遺。本周四（9日），美國財政部標售一批240億美元30年期公債，結果需求疲軟，一級交易商被迫買下25%，這個獲配比率是過去一年平均值的兩倍多。這次標售的「尾部」（tail）很大，意指得標平均利率與最高利率的差距大，表示財政部必須以高於30年期美債市場行情的殖利率刺激買氣。標普500指數當日由紅翻黑，收跌0.8%。

美債恐面臨「明斯基時刻」

這可能是未來市況的縮影。在止於9月底的2023財政年度，美國聯邦政府赤字達1.7兆美元。債台高築的結果，意味必須發行大量公債，就在過去十年來兩大買家淡出市場之際。美國聯準會（Fed）正執行量化緊縮（QT），中國大陸則遭遇其他問題，以致在大量供給不斷湧出之際，市場需求顯露疲態。

Chilton Trust固定收益投資 長霍蘭說：「真的讓我輾轉反側的是，美國公債標售挫敗。那肯定是個明斯基時刻。」他用「明斯基時刻」（Minsky moment）一詞，來指債務堆積過度突然壓垮市場，導致資產價格崩盤。

聯邦政府關門危機再起

財政方面對美債殖利率的影響，只會有增而無減。未來一周，美國聯邦赤字將成為關注焦點，因為國會又面臨如何避免政府關門的考驗，而周五是最後期限。即使是最樂觀方投資人，恐怕也無法指望眾議院在新手議長領導下，能在周末前突然找回通往財政自律與預算平衡之路。更可能的結局是政府關門，或某種「茍延殘喘」的權宜之計。

若情勢嚴峻，10年期美債殖利率不無可能回升到5%。

Harris Associates固定收益主管Adam Abbas表示，近期風險是殖利率將走高，因為大量美債供應陸續湧出，赤字顧慮持續發酵，華府看來又拿不出真正的長期解決辦法。

Fed再升息陰影未完全消散

在財政赤字烏雲籠罩之際，Fed的影響力也未完全式微。Fed主席鮑爾9日強調，進一步升息的選項仍在檯面上。他提到，決策官員之前曾被通膨降溫「假動作」誤導幾次，接下來還得再觀察兩個月的通膨減緩動能如何，此時宣告抗通膨任務完成時候未到。美股三大指數當天同步下挫。

不過，由於10年期美債殖利率仍持穩在4.63%左右，一周來，三大指數仍收紅。標普500指數全周漲1.3%，科技股為主的那斯達克綜合指數勁漲2.4%，道瓊工業指數周線也攀升0.65%。

下一次美國長期公債標售訂於11月20日，可能又將帶給美股另一場考驗。

如今，Fed利率政策除了要考量通膨和就業情況外，又添另一變數：美債。

股市投資人可能得繫好安全帶，這一周來美股上漲，不表示前路就不會顛簸不平。

畢竟現在的主角是美債，美股只是小跟班。