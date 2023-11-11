美股最錢線/市場情緒反轉 從謹慎變貪婪

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，由於預期美國債 券殖利率 下降，過去3個月瀰漫於美股 市場的謹慎情緒現在已經轉向「年底貪婪」。

哈奈特在報告中寫道，上個月投資人對美國國債供應激增的「恐懼」以及對財政赤字的擔憂，已經導致殖利率「過度反應」。這位策略師表示，隨著 10 年期美債殖利率接近4.5%而非5.5%，現在情況已經反轉。

他在報告中引用EPFR Global的數據指出，資金流動已經反映出這種樂觀情緒。截至11月8日當周，全球股市出現88億元凈流入。

不過，哈奈特表示，現金類資產仍為投資人首選。當周約有777億元資金流入貨幣市場基金；此類基金今年至今資金流入量達到創紀錄的1.4兆元。

哈奈特今年大致上看空美股，隨著史坦普500指數從7月高點下跌10%，這個觀點在夏季得到驗證。但他上周少見地看漲，表示技術因素不再成為年底上漲的障礙。

史指自10月底以來連漲8日之後於9日下跌，因為聯準會主席鮑爾的鷹派言論再次引發了對長期利率居高不下的擔憂。30年期美國國債殖利率一度飆升22個基點，而2年期國債殖利率升逾5%。

其他華爾街策略師則警告，未來兩個月股市仍面臨風險。摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)本周表示，近期美股上漲不過是熊市反彈而已。他是最看空美股的分析師之一。此外，花旗集團的數據顯示，在上周的空頭回補之後，部位調整導致反彈的機率已出現下降。（財經新聞組）