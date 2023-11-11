今年牛肉進口數量 將創新高

牛隻在養數量減少，牛肉進口將創新高以填補需求。（路透）

今年美國的牛肉進口量創歷史新高，而在牧場業主將在養牛隻削減至數十年來最低水平後，出口量減少，泰森食品等肉類公司的獲利率遭到壓縮。

經過多年的乾旱，牧草生長不足，牛隻數量下降，導致美國牛肉價格飆升。進而刺激企業進口較便宜的牛肉，並減少出口給中國、日本和埃及等主要買家。

分析師預計，美國牛肉需求下降和牛隻成本上升，將導致泰森最大的牛肉業務本季利潤 率今年首次出現負值。該公司是屠宰美國約85%飼穀肥牛的4家加工商之一。

美國農業部(USDA)預計，美國今年牛肉和小牛肉出口國排名，將從2022年的全球第二大跌至全球第四大。

政府數據顯示，預計2022年美國牛肉出口量將下降4%至30億磅，或約140萬噸，為2020年新冠疫情擾亂肉類加工和國際貿易以來的最低水準。預計2024年由於供應不足，產量將進一步下降，出口量預計將降至28億磅，創8年新低。

德州 牛肉生產商邦茲(Pete Bonds)表示，泰森、嘉吉和JBS等美國牛肉出口商面臨價格上漲和美元走強的「雙重打擊」，這使得美國產品對其他國家的吸引力下降，「這個產業的未來不在美國，而是在海上。」

泰森食品執行長金恩(Donnie King)8月警告，牛隻庫存量低導致出口市場狀況困難。1月美國肉牛在養數量為1962年以來最少。

分析師表示，肉類加工商可以利用進口來幫助應對美國牛肉的低利潤和高價格。業者經常從澳洲 和紐西蘭等國家進口瘦牛肉，與美國的肥牛肉混合製作漢堡。

USDA在本周的每月報告中調升2023年和2024年牛肉進口預測。美國駐巴拉圭大使館表示，美國下個月將在25年後重新開放巴拉圭牛肉進口。

政府數據顯示，1至9月美國進口牛肉總額年增約6%，其中澳洲進口量成長49%。

專研畜牧業的牲畜行銷資訊中心主任麥庫拉克(Katelyn McCullock)表示，預計2023年美國牛肉進口量將達到創紀錄的37億磅，超過2015年34億磅的歷史新高。她表示，2024年進口額預計將增加至42億英鎊，再創新高。

她指出，「牛肉零售價格已經創歷史新高」，「由於今年國內供應面臨大幅下降，進口牛肉有助於緩解潛在的漲價。」