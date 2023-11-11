我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

今年牛肉進口數量 將創新高

財經新聞組／綜合報導
牛隻在養數量減少，牛肉進口將創新高以填補需求。（路透）
牛隻在養數量減少，牛肉進口將創新高以填補需求。（路透）

今年美國的牛肉進口量創歷史新高，而在牧場業主將在養牛隻削減至數十年來最低水平後，出口量減少，泰森食品等肉類公司的獲利率遭到壓縮。

經過多年的乾旱，牧草生長不足，牛隻數量下降，導致美國牛肉價格飆升。進而刺激企業進口較便宜的牛肉，並減少出口給中國、日本和埃及等主要買家。

分析師預計，美國牛肉需求下降和牛隻成本上升，將導致泰森最大的牛肉業務本季利潤率今年首次出現負值。該公司是屠宰美國約85%飼穀肥牛的4家加工商之一。

美國農業部(USDA)預計，美國今年牛肉和小牛肉出口國排名，將從2022年的全球第二大跌至全球第四大。

政府數據顯示，預計2022年美國牛肉出口量將下降4%至30億磅，或約140萬噸，為2020年新冠疫情擾亂肉類加工和國際貿易以來的最低水準。預計2024年由於供應不足，產量將進一步下降，出口量預計將降至28億磅，創8年新低。

德州牛肉生產商邦茲(Pete Bonds)表示，泰森、嘉吉和JBS等美國牛肉出口商面臨價格上漲和美元走強的「雙重打擊」，這使得美國產品對其他國家的吸引力下降，「這個產業的未來不在美國，而是在海上。」

泰森食品執行長金恩(Donnie King)8月警告，牛隻庫存量低導致出口市場狀況困難。1月美國肉牛在養數量為1962年以來最少。

分析師表示，肉類加工商可以利用進口來幫助應對美國牛肉的低利潤和高價格。業者經常從澳洲和紐西蘭等國家進口瘦牛肉，與美國的肥牛肉混合製作漢堡。

USDA在本周的每月報告中調升2023年和2024年牛肉進口預測。美國駐巴拉圭大使館表示，美國下個月將在25年後重新開放巴拉圭牛肉進口。

政府數據顯示，1至9月美國進口牛肉總額年增約6%，其中澳洲進口量成長49%。

專研畜牧業的牲畜行銷資訊中心主任麥庫拉克(Katelyn McCullock)表示，預計2023年美國牛肉進口量將達到創紀錄的37億磅，超過2015年34億磅的歷史新高。她表示，2024年進口額預計將增加至42億英鎊，再創新高。

她指出，「牛肉零售價格已經創歷史新高」，「由於今年國內供應面臨大幅下降，進口牛肉有助於緩解潛在的漲價。」

澳洲 利潤 德州

上一則

股指連升2周 道指漲391點

下一則

拚經濟 日追加預算870億美元

延伸閱讀

駭客攻擊中國工行美分行 財長葉倫：對美國國債沒影響

駭客攻擊中國工行美分行 財長葉倫：對美國國債沒影響
再出手阻投資 議員提案要求私募基金揭露中國投資

再出手阻投資 議員提案要求私募基金揭露中國投資
是否願意為國家上戰場？最新民調：72%美國人說不願意

是否願意為國家上戰場？最新民調：72%美國人說不願意
金融時報：加薩戰爭似分裂各國 但不致衝擊全球經濟

金融時報：加薩戰爭似分裂各國 但不致衝擊全球經濟

熱門新聞

給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
「股神」巴菲特。圖／美聯社

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

2023-11-04 12:19
全球金融海嘯後，市場面對利率長期低迷的大環境，形成所謂「新常態」。但最近美國公債殖利率勁升，凸顯「新常態」已隨三股大趨勢結束而終結，所有資產價格都必須重估，投資人應儘早因應。（路透）

美債殖利率凸顯海嘯後新常態終結 「反新常態」來了

2023-11-03 10:54
「股神」巴菲特。（路透）

股神巴菲特搶進美國短期公債 趁殖利率飆上5%大買

2023-11-04 18:32
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院