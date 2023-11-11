我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

達拉斯Fed行長：流動性須再降低

財經新聞組／綜合報導

達拉斯Fed行長洛根(Lorie Logan為聯準會實施貨幣政策的「充足準備金」方針進行辯護，不過她提出聯準會和銀行可以進一步縮小金融體系流動性風險的許多方法。

洛根在為法蘭克福舉行的歐洲央行會議書面講稿中表示，雖然最近出現流動性緊張的情況，就像新冠疫剛開始時那樣，但聯準會的做法的確減少流動性，因為它消除銀行存放在聯準會的準備金的動力；而從任何角度來看，準備金都是流動性最強的資產。

但她表示，這種方法並不能消除流動性風險，並補充說「所有市場參與者都還有工作要做，才能充分獲得這些系統的好處」。

洛根先前在紐約Fed工作期間曾多年管理聯準會債券投資組合，這意味著她對流動性問題的看法有其代表性，但她在書面講稿中沒有提及她的經濟或貨幣政策前景。

但她的確提出許多方法，讓銀行、聯準會和其他市場參與者可以最大限度降低流動性緊張的風險；包括要求銀行繼續使用聯準會的緊急貸款工具，也就是所謂的貼現窗口，並定期測試這種存取權限。

聯準會在2020年3月及之後買進數兆美元的美國國債和抵押貸款支持證券(MBS)，以穩定金融體系並保護經濟免於災難性崩潰。

聯準會目前正在減持這些資產，洛根表示繼續這樣做很重要。

她說：「我們的主要經濟挑戰不是深度衰退，而是過高的通膨。」「在這種環境下，重要的是通過將我們的資產恢復到供應充足、而非過度儲備所需的水平來消除經濟刺激。」

聯準會 貸款 貨幣

上一則

股指連升2周 道指漲391點

下一則

拚經濟 日追加預算870億美元

延伸閱讀

駭客攻擊中國工行美分行 財長葉倫：對美國國債沒影響

駭客攻擊中國工行美分行 財長葉倫：對美國國債沒影響
連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅
伊爾艾朗：2024年的重大恐懼是信用風險

伊爾艾朗：2024年的重大恐懼是信用風險
在軍費與通膨間平衡的戰爭經濟學

在軍費與通膨間平衡的戰爭經濟學

熱門新聞

給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
「股神」巴菲特。圖／美聯社

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

2023-11-04 12:19
全球金融海嘯後，市場面對利率長期低迷的大環境，形成所謂「新常態」。但最近美國公債殖利率勁升，凸顯「新常態」已隨三股大趨勢結束而終結，所有資產價格都必須重估，投資人應儘早因應。（路透）

美債殖利率凸顯海嘯後新常態終結 「反新常態」來了

2023-11-03 10:54
「股神」巴菲特。（路透）

股神巴菲特搶進美國短期公債 趁殖利率飆上5%大買

2023-11-04 18:32
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院