達拉斯Fed行長：流動性須再降低

達拉斯Fed行長洛根(Lorie Logan為聯準會 實施貨幣 政策的「充足準備金」方針進行辯護，不過她提出聯準會和銀行可以進一步縮小金融體系流動性風險的許多方法。

洛根在為法蘭克福舉行的歐洲央行會議書面講稿中表示，雖然最近出現流動性緊張的情況，就像新冠疫剛開始時那樣，但聯準會的做法的確減少流動性，因為它消除銀行存放在聯準會的準備金的動力；而從任何角度來看，準備金都是流動性最強的資產。

但她表示，這種方法並不能消除流動性風險，並補充說「所有市場參與者都還有工作要做，才能充分獲得這些系統的好處」。

洛根先前在紐約Fed工作期間曾多年管理聯準會債券投資組合，這意味著她對流動性問題的看法有其代表性，但她在書面講稿中沒有提及她的經濟或貨幣政策前景。

但她的確提出許多方法，讓銀行、聯準會和其他市場參與者可以最大限度降低流動性緊張的風險；包括要求銀行繼續使用聯準會的緊急貸款 工具，也就是所謂的貼現窗口，並定期測試這種存取權限。

聯準會在2020年3月及之後買進數兆美元的美國國債和抵押貸款支持證券(MBS)，以穩定金融體系並保護經濟免於災難性崩潰。

聯準會目前正在減持這些資產，洛根表示繼續這樣做很重要。

她說：「我們的主要經濟挑戰不是深度衰退，而是過高的通膨。」「在這種環境下，重要的是通過將我們的資產恢復到供應充足、而非過度儲備所需的水平來消除經濟刺激。」