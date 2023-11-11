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股指連升2周 道指漲391點

財經新聞組／綜合報導

美股大漲，收復前一交易的跌幅，因為債券殖利率轉趨穩定。

道瓊工業平均指數大漲391.16點或1.15%收3萬4283.1點。史坦普500指數攀升67.89點或1.56%至4415.24點。那斯達克綜合指數上揚276.66點或2.05%至1萬3798.11點，為5月以來最佳單日走勢。

科技個股Intel和Microsoft以及材料股Dow. Inc領漲道指，漲幅超過2%。微軟和蘋果公司是本周漲勢最佳的大型科技股，兩者漲幅都超過4%。娛樂巨頭迪士尼和軟體提供商Salesforce是表現次佳的代表，本周分別上漲3.75%和2.79%。

10日的大漲也讓三大主要平均股指連續第二周上揚。史指本周漲1.3%，而道指則上揚0.7％。那指是最大贏家，本周上漲2.4%。

指標10年期債殖利率在9日大漲超過10個基點後，10日持平。

教育技術股票2U暴跌56.72%，將股價降低至1.03元的歷史最低水平。幫助企業為學生進行數位編程的2U警告，隨著部分大學終止合同，前景將會十分艱難。2U今年來暴跌近84%。

石油略升，但由於擔心全球經濟正在減速，本周仍下跌4%。布蘭特原油合約上漲1.42元或1.77%至每桶81.43元；而西德州中級原油(WTI)則上揚1.43元或1.89%至每桶77.71元。

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