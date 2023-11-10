伊爾艾朗：2024年的重大恐懼是信用風險

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）。 （路透）

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，隨著美國聯準會 （Fed）升息觸頂，信用風險將取代利率風險，成為明年金融市場的「重大恐懼」。

也是劍橋大學皇后學院院長伊爾艾朗，在周四彭博電視的訪談中說，一個世代以來最激進的聯準會升息周期一旦結束，代表聯準會在2024年離開舞台中心，取而代之的是，針對經濟成長的不確定性，以及債務供應問題。

他指出，「儲蓄已經減少，高利率的影響逐漸累積。對於全球經濟而言，2024年將是比2023年更加艱難的一年。」

伊爾艾朗說：「聯準會對利率走勢的影響力將會小很多，但不幸的是，這並不意味著波動性會消失。你會看到拉鋸戰出現在債務發行和經濟更為弱化之間。」

上周出現三個牽動市場的因素：美國財政部再融資季報、聯準會利率會議、10月薪資報告，這些因素集合在一起後，令美國30年期公債出現新冠疫情爆發初期以來最強彈漲。操作過度的交易人是被迫要軋平他們的債券 空頭部位，被認為是行情急變的主要動力，也更確認市場會有的波動性。

伊爾艾朗說，「我們都希望公債市場更加穩定，公債市場是許多其他市場的核心」，「每天變動達8～15個基點的情況如果成為日常，不利市場機能。對其他市場也不好，對經濟、美國在金融體系裡的地位也都不好」。

他預期公司債與政府公債的供應將是影響殖利率 的關鍵，「由於市場波動大，債券發行量一直非常低」，伊爾艾朗強調，必須大量去發行，然而買家在哪裡是個問號。