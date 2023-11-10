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美公債市場被擾：ICBC在美子公司遇網攻 客戶改道交易

編譯季晶晶／綜合外電
中國工商銀行在美子公司遭遇網路攻擊，客戶被告知調整交易安排。（路透）
中國工商銀行在美子公司遭遇網路攻擊，客戶被告知調整交易安排。（路透）

知情人士周四說，中國最大銀行中國工商銀行（ICBC）的金融服務部門遭網攻，導致大量交易無法結算，迫使客戶改道交易，美國公債市場因此受到干擾，經紀商和交易員正努力評估受影響程度。

根據金融時報，ICBC Financial Services官網周四晚上的一份通知證實，從周三開始，經歷勒索軟體攻擊，導致某些金融系統中斷。證券暨金融市場協會（SIFMA）周三告知了成員此事。

交易員和銀行表示，這次網攻阻止ICBC FS代表其他市場參與者進行結算，部分股票交易也受到影響。包括避險基金和資產經理人在內的市場參與者重新安排了交易路線。網攻雖對公債市場流動性產了一些影響，但未損害整體運作。

ICBC FS透過斷開和隔離受影響系統來遏制此一事件，並表示已向執法機關報案，「正進行徹底調查」，且在資本專家協助下「推進修復作業」。據悉網路安全公司Mandiant已受聘，而美國聯邦調查局（FBI）和美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）提議協助。根據官網的通知，ICBC FS成功結算了周三的美國公債交易和周四的附買回購資交易。ICBC FS在中國的運作獨立於ICBC，而ICBC總部和紐約分公司都未受到影響。

美國財政部發言人在電郵聲明中說，「我們知道發生此一網路安全問題，除聯邦監管機構外，我們還與主要金融部門參與者保持定期聯繫，將繼續關注事態發展。」

目前還不清楚受創程度，但美國公債市場參與者報告流動性受影響。有市場人士猜測，30年期美債周四招標結果很差的部分幕後原因可能和ICBC FS的問題有關。但也有其他人說，交易員通常與幾家銀行有來往，交易因此被成功改道到其他地方執行，ICBC FS的問題可能只影響到公債市場的一小部分。

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