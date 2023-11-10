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美商辦貸款拖欠額 10年新高

編譯任中原／綜合報導
美國銀行業第3季商用不動產貸款拖欠金額攀抵10年來新高，達177億美元。圖為紐約商辦。(路透資料照片)
美國銀行業第3季商用不動產貸款拖欠金額攀抵10年來新高，達177億美元。圖為紐約商辦。(路透資料照片)

美國銀行業第3季商用不動產貸款拖欠金額攀抵十年來新高，達177億美元，比第2季激增40億美元，增幅達30%，比去年同期更激增100億美元，主因利率升高，經濟情勢不確定，以及遠距工作情況仍相當普遍，對辦公大樓屋主構成壓力。

英國金融時報（FT）報導，截至目前，銀行業商用不動產貸款的情況仍相當良好，拖欠率僅1.5%；但業界觀察家表示，承受壓力的商用不動產數量持續增加，尤其是辦公大樓類。

BankRegData公司負責人莫蘭德指出，商用地產貸款「正快速惡化」；艾靈頓管理集團商用地產主管胡安表示，「這並非打嗝，也不像新冠肺炎一樣很快就會痊癒。不動產價格正在下跌，貸款拖欠額將持續增加」。最近共享辦公室業者WeWork聲請破產保護案，相關數據還未納入第3季的統計中。

報導指出，富國銀行的商用不動產貸餘額超過700億美元，是美國承作這類貸款的最大銀行，蒙受虧損的風險因而也最高。該行第3季貸款拖欠額激增逾50%，達34億美元，而去年同期僅有4億美元。

不過拖欠額雖增加，但各大銀行並不急於宣告貸款者違約，而且銀行財報並未因為貸款拖欠額增加，就增列虧損。富國第3季僅認列9,100萬美元的商用地產貸款損失。

穆迪機構商用地產分析師法甘表示，他預料拖欠率將至少持續上升12個月之久；他表示，「痛苦必然即將來臨」。

分析師指出，銀行如果認為資產能夠保全，將會延長貸款償還期限；但如果銀行將商用地產沒入，價值可能只有貸款額的一半。

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