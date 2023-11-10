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科技巨頭實力 微軟表現最佳

財經新聞組／綜合報導

華爾街所謂的「科技七巨頭」再次展現實力，但最能體現的莫過於微軟。這家軟體巨頭帶動大型科技股和網路股的全面反彈，並在8日收盤創下歷史新高。

大型科技股近日的上漲讓那斯達克100指數增加約1.5兆元的市值，打消了市場對科技巨頭漲勢可能結束的猜測。

Janus Henderson Investors投資組合經理人考夫斯基(Jonathan Cofsky)表示：「你最想看到的各種重點，微軟都有，而且是最重要的。」「它擁有彈性的商業模式，執行得非常好，是AI領域明顯的贏家。總體而言，與其他公司相比，它擁有最長期的利多和更少的長期風險。」

微軟已連漲9個交易日，是該股4年來最長的連漲走勢。自9月底以來，該公司股價已上漲15%，在今年推動市場上漲的七大科技股中表現最好。這也讓它的市值達到2.7兆元，與蘋果相差不遠。蘋果市值為2.84兆元，是全球最大上市公司。

微軟的業績顯示，在AI產品需求旺盛的背景下，雲端業務成長出現反彈，這使得該股成為本季大型股財報中的一大亮點。

雖然華爾街從未真正對大型科技股感興趣，但人們對該集團本財報季的估值和成長潛力感到擔憂。結果Alphabet Inc.不熅不火的雲端業績，以及蘋果中國以外銷售疲軟，真的證實了大家的擔憂。

然而現在情緒似乎正在回歸。這在一定程度上反映出人們對貨幣政策的樂觀看法，因為最新的就業報告顯示聯準會可能不再升息。導致美國公債殖利率從多年高點回落，緩解了科技股估值的主要阻力。（財經新聞組）

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