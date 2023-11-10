我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

財經簡訊

財經新聞組／整理

達成協議 演員工會停止罷工

好萊塢演員和製片廠達成初步勞資協議。演員工會發表聲明表示，經過一致投票，SAG-AFTRA電視戲劇委員會批准與AMPTP的一項臨時協議，結束為期118天的罷工。並補充說罷工於9日凌晨起停止。暫定協議將於10日提交工會全國委員會進行審查，更多細節將在會議後公布。

花旗高盛加入阿聯酋IPO案

花旗集團和高盛集團恢復Investcorp Capital Plc在阿布達比4.51億元的首次公開募股(IPO)。在投資人強勁需求下，IPO規模擴大了12%。這兩家華爾街投行擔任聯合全球協調人和帳簿管理人。這次IPO發行股數從6.43億股增至7.2億股，發行價格可能為2.3迪拉姆，為發行範圍最高價。

Tapestry調降明年銷售預期

於8月同意收購競爭對手Capri的Coach母公司Tapestry，由於北美豪華手袋和鞋履需求疲軟，該公司下修2024年銷售預期，且第1季銷售業績未達預期。目前預計2024年營收將達到67億元；之前的預測為接近69億元。當季淨銷售額持平於15.1億元。低於預期的15.4億元。

聯航放寬精英常客取得資格

聯合航空計劃讓客戶更容易透過聯名大通信用卡獲得精英常客資格，成為最新一家調整飛行常客計劃以獎勵大手筆消費者的航空公司。2024年起客戶在聯名卡上每消費500元將可獲得25個合格積分。目前客戶消費1.2萬元可獲得500點積分。該公司還取消獲得精英資格的信用卡支出上限。

Astra創辦人擬將公司私有化

陷入困境的太空公司Astra創始人已提出以約3000萬元的價格將該公司私有化。該公司董事長兼執行長肯普(Chris Kemp)和技術長倫登(Adam London)8日向Astra董事會提案，以每股1.5元價格收購該公司所有已發行股票。該價格較8日收盤價74分溢價103%，相當於市值約1600萬元。

Novavax上季營收高於預期

新冠疫苗製造商Novavax第3季營收高於預期，得益於美國政府為幫助支付臨床試驗費用提供的撥款，並表示準備明年進一步削減成本。Novavax當季營收1.87億元，低於去年同期的7億3458萬元，但高於分析師預期的1.585億元。負債減少1.28億元，並準備在2024年額外削減3億元成本。

罷工 高盛 信用卡

上一則

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

下一則

科技巨頭實力 微軟表現最佳

延伸閱讀

拜登抵伊州車廠慶罷工告終 汽車工會仍未鬆口背書

拜登抵伊州車廠慶罷工告終 汽車工會仍未鬆口背書
財經簡訊

財經簡訊
芭比電影大賣 救了華納獲利

芭比電影大賣 救了華納獲利
好萊塢重啟 美國演員工會：勞資達協議 結束118天罷工

好萊塢重啟 美國演員工會：勞資達協議 結束118天罷工

熱門新聞

給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
「股神」巴菲特。圖／美聯社

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

2023-11-04 12:19
全球金融海嘯後，市場面對利率長期低迷的大環境，形成所謂「新常態」。但最近美國公債殖利率勁升，凸顯「新常態」已隨三股大趨勢結束而終結，所有資產價格都必須重估，投資人應儘早因應。（路透）

美債殖利率凸顯海嘯後新常態終結 「反新常態」來了

2023-11-03 10:54
隨著美國公債殖利率下跌，投資人押注聯準會可能會在2023年升息，美股大漲。Getty Images

Fed年底可能結束升息 道指大漲565點

2023-11-02 16:52
「股神」巴菲特。（路透）

股神巴菲特搶進美國短期公債 趁殖利率飆上5%大買

2023-11-04 18:32
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所