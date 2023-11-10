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蘋果恐補稅140億美元給愛爾蘭

財經新聞組／綜合報導

歐盟最高法院顧問發表法律意見後，蘋果公司（Apple）面臨可能必須繳130億歐元（140億美元）稅金給愛爾蘭的風險。

根據歸納其意見的新聞稿，歐盟總檢察長皮特魯澤拉(Giovanni Pitruzzella)向歐洲法院表示，下級法院關於這家美國科技巨頭不必償還130億歐元稅款的決定「應該被擱置」。

該案於2016年立案時引起了蘋果的憤怒，執行長庫克稱其「完全是政治垃圾」。然後時任美國總統川普抨擊歐盟委員維斯塔格(Margrethe Vestager)是一位「真正憎恨美國」的「稅務女士」。

在2020年的裁決中，歐盟普通法院不同意歐盟執行機構歐盟執委會的觀點。歐盟執委會指責蘋果與愛爾蘭當局達成非法稅收協議，以便能夠支付極低的稅率。

皮特魯澤拉建議歐洲法院「撤銷判決，並將案件發回普通法院，根據案情做出新的決定」。

新聞稿指出，普通法院「犯了一系列法律錯誤」，需要「進行全新評估」。

歐洲法院的意見不具有法律約束力，但法院通常會遵循。預計法院將於明年做出具有法律約束力的裁決。

蘋果公司在一份準備好的聲明中表示：「我們感謝法院在本案中投入的時間和持續的考慮。普通法院的裁決非常明確，即蘋果公司沒有獲得選擇性優勢，也沒有獲得國家援助，我們認為應該維持這項裁決。」

歐盟執委會之後擴大其科技打擊範圍，針對包括蘋果支付平台及其應用商店進行反壟斷調查，同時根據推動競爭公平化的最新數位法案進行更嚴格的審查。

歐盟 庫克 川普

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