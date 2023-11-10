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以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

殖利率大反彈 史指結束連漲

財經新聞組／綜合報導

由於殖利率大幅上漲令投資人感到不安，史坦普500指數下跌，結束連續8天上漲。

史指下跌35.43點或0.81%收4347.35點；那斯達克指數下跌128.97點或0.94%收1萬3521.45點。道瓊工業指數下跌220.33點或0.65%收 3萬3891.94點。

聯準會主席鮑爾表示可能需要做更多工作來降低通膨，即使最近通膨放緩對政策制訂者來說是一個令人鼓舞的跡象，股指聞訊跌至盤中低點。

股市因債券殖利率上升而同時下跌。早盤美國公債拍賣疲軟無助於改善局勢。指標10年期公債殖利率上漲逾12個基點至4.634%；30年期債券殖利率上漲約11個基點至4.772%。2年期公債殖利率上漲約4個基點至4.98%。

迪士尼公布優於預期的獲利並擴大成本削減計畫後上漲6.91%；而Arm在發布上市後第一份財報後下跌5.18%。即使在公布強勁業績和新的股票回購計畫後，米高梅度假村仍下跌1.14%。

本周道指下跌0.5%，而史指可望下跌約0.3%。那指則預計將上漲0.3%。

油價小幅走高，但本周因需求疲軟的擔憂引發拋售，油價仍徘徊在3個月低點。1月布蘭特原油合約小幅上漲47美分或0.59%至每桶80.01元。而12月交貨西德州中質原油(WTI)合約上漲41分或0.54%至每桶75.74元。

殖利率 油價 債券

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