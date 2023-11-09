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法興策略師：美元已見頂2024年必貶 4趨勢加速下坡路

編譯湯淑君／綜合外電
法興策略師說，隨著美國經濟異常傑出的表現淡化，美元自2011年展開的一波強勁升值已見頂，2024年注定走貶。（路透）
法興策略師說，隨著美國經濟異常傑出的表現淡化，美元自2011年展開的一波強勁升值已見頂，2024年注定走貶。（路透）

法興策略師表示，隨著美國經濟異常傑出的表現淡化，美元自2011年展開的一波強勁升值如今已見到「重大頭部」，2024年注定走貶，只是接下來可能進入一段市場反應「雜亂無章」的階段，四股趨勢將加速把美元推向下坡路。

MarketWatch報導，法興總經策略師朱克斯（Kit Juckes）在8日發布的研究報告中寫道：「美國經濟仍然優異，但隨著經濟減緩，與其他國家的利率差距縮小，美元注定將回落。」

他指出，以實質有效匯率計算，美元今天依然強勢，和20多年前亞洲金融風暴時的頂峰、以及後伏克爾/雷根時代一樣強，2022年夏、秋之際有段時間甚至更強。

朱克斯認為，2023年底前，美元走勢可能雜亂無章，既反映美國這波經濟周期的轉折跡象忽隱忽現，也隨著全球經濟減緩步伐震盪起伏。

回顧2020~2023美元異常走勢

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）在7月間觸及2023年低點，此後便隨著美國公債殖利率勁升一躍而起，在10月初升抵2023最高點，反映市場認定聯準會（Fed）將把利率升得更高、在高檔維持更久。但之後美元指數尾隨美債殖利率下滑而回落約5%，因為市場風向再度轉變，投資人開始押注Fed明年將反手降息。

朱克斯指出，美元自2020年以來的走勢特別反常。

在新冠肺炎疫情期間，Fed大開貨幣寬鬆水龍頭，加上美國政府祭出大規模財政刺激措施，造成赤字膨脹，美元隨之走貶。

隨後，巨量的家庭超額儲蓄、經濟重啟加上疫情造成勞動市場供應異常吃緊，通膨飆升迫使Fed緊縮貨幣政策，力道之猛出乎眾人所料。Fed快馬加鞭升息，累計升幅超越其他已開發市場經濟體（唯獨升息起步更早的紐西蘭升幅旗鼓相當），美元升值走勢於是加速。中國大陸經濟減速，更凸顯出美國經濟相對強勢，美元於是在2023年登上頂峰。

Fed升息告終 四趨勢加速美元走貶

但如今，朱克斯認為，Fed升息循環已走到盡頭，而美國經濟不論是軟是硬都將「著陸」，經濟表現異常傑出的時期也將落幕。

這不表示奠基於美元體系的全球金融秩序也將終結。朱克斯認為，二戰後美元秩序的命祚還會延續數十年，因為若不是美國，這世界儲蓄者太多、貸款者太少。

不過，美元體系注定減弱，四股趨勢將加速逆轉美元升勢：成長減緩、國內政局動盪、全球地緣政治分裂，以及美國放任不羈的財政擴張必須收斂。

這四股力量，足以輕易讓美元回吐2011年至2022年實質升值44%的大部分升幅。

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