太貴了 美頭一個小型核電廠案因不斷追加成本而終止

小型核能發電廠示意圖。 （美聯社）

美國通過頭一個小型核能反應爐（SMR）設計延伸而出的建廠案，因為發電成本較原始估計大增53%而被迫取消，對核能下一代新興技術的推展堪稱一大挫折。

美國第一家通過SMR設計的NuScale Power公司，與猶他州 電力供應商UAMPS周三發出新聞稿，宣布雙方同意取消「無碳電力計畫」，此一利空讓NuScale Power股價在盤後交易暴跌逾27%。

在周三宣布取消計畫之前，批評者已經警告NuScale此案的成本不斷攀高。2021年，NuScale說方案的電力成本在每千瓩時（MWh）58美元，如今根據能源經與財務分析研究所的報告，成本已經增加53%至89美元。

彭博分析，這個小型核電廠計畫中止，凸顯出要在美國推動SMR商業營運的障礙。NuScale是研發小型核反應爐浪潮裡的一員，SMR的策略是組件先在工廠製造，再運到電廠所在地後就地組裝，寄望他們比傳統的核電廠，建廠速度更快、更便宜。

UAMPS批發電力給美西約50個市的公用事業，UAMPS說，他們的客戶和其他公用事業業者必須承諾會買這個發電計畫裡80%電力，整個方案才能活下去。NuScale執行長John Hopkins周三在視訊會議上表示，現在成本飆得太高，「80%就是無法達到」，「當你騎在死馬上，就得趕快下馬。我們現在就是這樣」。NuScale將支付UAMPS解約費用4,980萬美元。

由於氣候變遷 加劇，不產生碳排的電力來源大受歡迎，核能近年也再度復興。NuScale與UAMPS的「無碳電力計畫」，本來要在愛達荷國家實驗室內，安裝六部NuScale提供的77千瓩反應爐，預定2029年開始供電。該計畫2020年獲得美國能源部 同意撥發成本分攤獎勵金14億美元，目前已接受其中2.32億美元。