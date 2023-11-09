GM Cruise召回950輛無人車

通用汽車(GM)自動駕駛部門Cruise 和美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於一輛機器人計程車發生事故，將在全美召回950輛無人駕駛汽車，並可能召回更多。NHTSA官網發布通知，這次召回是因為巡航自動駕駛系統(ADS)軟體的碰撞偵測子系統可能在碰撞後做出不當回應。

Meta要AI政治廣告揭露細節

Meta Platforms表示，廣告商將必須揭露何時使用人工智慧(AI)或其他數位方法來更改或創建Facebook和Instagram上的政治、社會或選舉相關廣告。Meta將要求廣告商披露修改或製作的廣告是否讓真實的人做出沒做過或說過的事，或者是否以數位方式製作出現實生活不存在的人。

WeWork破產 尋求終止租約

WeWork在美國破產法庭首次出庭，打算推動一項重組提案，削減30億元的債務並縮小該公司的房地產業務。該公司確定在破產初期打算終止69項租約，其中41項位於紐約市，並可能在破產後期尋求拒絕額外的租約。WeWork正與400名房東重新談判其他租賃條款。

Arm銷售超標 授權業務倍增

半導體科技公司Arm公布IPO後的首份財報，銷售超出預期，且獲利豐厚的授權業務規模在過去一年翻了一倍。上季淨虧損1.1億元，合每股虧損11分；這是因為IPO的一次性股權激勵超過5億元，而未來幾季的股權激勵將在1.5至2.5億元間。總營收年增28%至8.06億元。

利率 大跌 房貸需求終見增加

上周房貸利率出現一年多來最大單周跌幅，導致房貸需求一個月來首次增加。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周增加2.5%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.86%降至7.61%；房貸再融資申請增加2%，較一年前同周減少7%。

Under Armour調升毛利財測

Under Armour調升全年毛利率預期，因為這家運動服裝製造商受惠成本壓力的緩解，並嚴格控制開支，同時應對其最大的北美市場不熅不火的需求。該運動服飾品牌目前預計年度毛利率將上漲100-125個基點，高於先前預期的上漲25-75個基點。當季北美銷售額下降2%，批發收入下降1%。