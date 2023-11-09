串流+公園成長 迪士尼獲利超預期

迪士尼 獲利超出預期，部分歸功於ESPN+獲利和主題樂園 的持續成長，但廣告收入的下降對營收造成了壓力。

迪士尼也表示，計劃繼續「積極管理」其成本基礎，將成本削減措施額外增加20億元，達到75億元的目標。

廣告收入下降主要源自迪士尼旗下的ABC Network和其他自有電視台，本季政治廣告收入有所下降。

同時，該公司較上季新增700萬核心Disney+訂戶，使包括Hotstar在內的用戶總數達到1.502億。串流媒體業務的虧損也較上年同期有所收窄。

華爾街 先前預期迪士尼本季訂閱用戶總數為1.4815億。該公司聲稱這是因為過去三個月新增《元素方城市》、《小美人魚》和《銀河異攻隊第三集》等戲劇作品以及全新星際大戰系列《亞蘇卡》為主要串流內容。

該公司仍然預計其合併後的串流媒體業務將在2024年第4財季實現獲利。

該公司截至9月30日的第4財季淨利2.64億元，合每股14分，高於去年同期的1.62億元和每股9分。剔除減損準備後，調整後每股獲利82分，高於華爾街預期的每股70美分。

營收成長5%達212.4億元，略低於預期的213.3億元。這是迪士尼連續第二次營收低於預期，也是2018年初以來首次出現營收連續低於預期。

這也是迪士尼使用新財務報告結構的第一份財報。該結構將公司分為三個部門：娛樂、體育和體驗。娛樂包括迪士尼的所有串流媒體和媒體業務，體育包括ESPN，體驗包括該公司的主題公園、酒店、遊輪公司和行銷工作。

迪士尼體驗部門本季營收成長13%達81.6億元，國內外園區的參觀人數和門票價格均有所上升。該公司指出，其位於佛羅里達州的度假村酒店價格仍然較低，並且該地區的營運成本較高。公園收入約占該部門總收入的66%。