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美股最錢線/看好科技巨頭 資金還會湧入

財經新聞組／綜合報導

科技巨頭陸續公布業績，雖然數字並不差，但財測和經濟前景更具不確定性，加上高美債殖利率走升的衝擊，導致美股持續波動。

但「信科技得冬生」仍是市場主流。隨着Fed暗示沒有必要進一步提高利率，科技巨頭重整旗鼓。截至7日收盤，史坦普500指數連續7個交易日上漲，那斯達克指數連續8個交易日上漲，都創下2021年11月以來最長連漲。

貝萊德表示，在其模型投資組合中，「相當看好」大型科技股和成長型股票；這意味着未來可能還會有大量資金湧入科技巨頭。

該行認為，這些科技巨頭往往擁有最強大的基本面，能夠承受住Fed緊縮政策的考驗，因此仍然看好這些公司的後續漲勢。

根據各公司業績，第3季蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、Meta Platforms合計營收近4000億元，相當於馬來西亞2022年全年GDP總值，也證明了科技巨頭富可敵國的實力。

再以各家公司的具體業務來看，雲端服務和AI在科技巨頭的業務中比重不斷上升，也正成為最關鍵的技術重點，最能顯示各大公司的未來潛力。

從微軟、谷歌、亞馬遜的雲端業務來看，基礎建設依然在持續，但增速已經較前幾年有所放緩。

為了抵抗市場購買力的下滑，第3季財報顯示，微軟、谷歌、AWS均將AI引入雲端，推動雲端計算能力發展，成為最新的「賣點」。

對於Meta而言，來自社交媒體平台的廣告收入同比增加24%至336.43億元，占總營收超過98.5%。看似和AI沒有直接關係的互聯網廣告，實際上也要靠AI作為驅力。

而作為科技巨頭老大哥的蘋果，AI成為公司當下面臨的最突出問題。不過，庫克在業績說明會上明確表示，蘋果正在大力投資生成式AI技術。（財經新聞組）

AI 雲端 微軟

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