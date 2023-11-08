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消費者保護機構盯上蘋果、Google等科技大咖的支付業務

編譯簡國帆／綜合外電
消費者金融監管機構7日提出新規，將定期監管蘋果與PayPal等大型科技公司的數位支付與智慧手機錢包服務。（美聯社）
消費者金融監管機構7日提出新規，將定期監管蘋果與PayPal等大型科技公司的數位支付與智慧手機錢包服務。（美聯社）

消費者金融監管機構7日提出新規，將定期監管蘋果與PayPal等大型科技公司的數位支付與智慧手機錢包服務，指稱這些服務的規模和範圍已可與傳統支付方式相比擬，卻缺乏消費者保護措施，為聯邦政府首度要把科技業者支付服務的數據隱私和消費者保護等領域納入管轄。

消費者金融保護局（CFPB）提出的新規，要求提供數位支付服務的非銀行企業，必須遵循類似銀行業者信用合作社的監管機制，納管的企業包括Google母公司字母（Alphabet）、蘋果、PayPal等，以及Venmo和Block的CashApp等點對點（P2P）平台。

這項新規適用於每年經手超過500萬筆交易的業者，CFPB官員表示，若敲定，這項法規提案將涵蓋約17家公司，在支付領域的市占率為88%，每年共經手超過130億美元的支付額，評估人員將定期調查這些業者的隱私保護、主管行為、以及遵循不公平與欺騙行為等法律的情況。

雖然非銀行科技公司須遵循這些法律，CFPB也已能對大型科技公司和其他非銀行業者的消費者金融議題展開執法行動，但最新規範的目標是要確保這些科技業大咖定期受到監管。CFPB的聲明表示，最新法規將藉由確保大型科技公司和其他非銀行支付業者，須遵循適當的監督，從而打擊監管套利的管道。

這項聲明雖未點名蘋果、Google或其他個別業者，但顯然這些公司的成長被CFPB局長正被喬普拉（Rohit Chopra）盯上。喬普拉在上月的演說指出，CFPB的研究發現科技巨擘蒐集大量消費者支付數據，卻甚少限制、透明度低迷、還有令人困惑的公司政策。

CFPB表示，將在聯邦公報發布新規的30天後、或是1月8日前蒐羅公眾評論與回饋，接著會納入這些意見，再執行最終規範。CFPB在2021年就開始研究這些支付平台，當年10月要求蘋果、Google、臉書母公司Meta、亞馬遜、PayPal及Block等提供商業行為的相關資訊。

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